شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الرشيد سعيد وكيل أول وزارة الإعلام السودانية، إن هناك انخفاضا وتحسنا كبيرا للوضع الوبائي لفيروس “كورونا” من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن المؤشرات إيجابية مما يتطلب أهمية التمسك بالإجراءات الاحترازية.
ودعا رشيد سعيد، في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا الطوارئ الصحية بالسودان، إلى ضرورة التمسك بالإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.
وأشار إلى انخفاض أعداد الحالات التي أعلنت اليوم (٧٤ حالة)، بنحو ٢٦ حالة عن بيان أمس، وكذلك انخفاض أعداد الوفيات، وزيادة عدد المتعافين.
ووصل عدد مصابي فيروس كورونا بالسودان إلى ٨٥٢ حالة منها ٤٩ وفاة، غالبيتها في ولاية الخرطوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول حكومي: تحسن كبير للوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.