حركات مسلحة: تراجع الحكومة عن اتفاق مبدئي بتخصيص٣٠٪؜ من السلطة لمسار...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت 4 حركات مسلحة في إقليم دارفور، إن الحكومة السودانية تراجعت عن اتفاق مبدئي، يقضى بتخصيص نسبة 30% من السُلطة لاقليم درافور.
وأفاد المتحدث باسم الوفد المفاوض عن الحكومة السودانية، محمد حسن التعايشي، في تصريحات صحفية الاثنين، بالاتفاق على تخصيص 30% من مقاعد أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي إلى كتلة السلام التي تضم جميع الحركات المشاركة في مفاوضات جوبا.
إلا ان ممثلي المشاركة في مفاوضات دارفور اصدروا بيانا شددوا فيه على ان النسبة المذكورة ( ٣٠٪ ) هى الموقف التفاوضي الموحد لمسار دارفور .
واضاف البيان “وقد وضعت تلك النسبة وفق معايير موضوعية واهمها الوزن السكانى والتميز الإيجابي لإشراك كل أهل دارفور ، وقد تم الاتفاق بشكل مبدئي بين المسار والوفد الحكومى ، الا ان الأخير قد تراجع عن موقفه عند التقدم فى المفاوضات “.
وقالت الحركات الدارفورية ان تراجع الوفد الحكومي قاد للدخول في مفاوضات مضنية دون التوصل إلى اتفاق الامر الذي قاد لإحالة هذا الامر للمفاوضات حول النقاط العالقة والتي تنتظر موقف الوفد الحكومي حتى الان.
وتأجلت جلسة التفاوض التي كان يفترض عقدها الأربعاء بين مسؤولي الحكومة في الخرطوم وقادة مسار دارفور بالجبهة الثورية الى الخميس بسبب تعذر توفير اتصال عبر الاقمار الصناعية، حيث تعقد الجلسات في مقري الاتحاد الأوروبي بكل من الخرطوم وجوبا عبر تقنية “الفيديو كونفرينس”.
وقال البيان ان كتلة السلام التي اشار إليها التعايشي في تصريحاته لم تتقدم بموقف تفاوضى موحد حول المشاركة فى السلطة حتى يتم الاتفاق حول هذه النقطة بالذات .
لقد “علق بعضهم مفاوضاتهم مع الطرف الحكومى وغادر المنبر والبعض لم يحضر إلى المنبر من الأساس، وكثير من مكونات الجبهة الثورية قد وقع اتفاقات خاصة بمساراتهم مع الطرف الحكومى دون تناول النسبة المذكورة “.
وأكد على أن بعض الحركات علقت تفاوضها مع الوفد الحكومي وبعضهم لم يشارك في المفاوضات التي تُجرى في جنوب السودان، كما أن كثير من مكونات الجبهة الثورية قد وقع اتفاقات خاصة بمساراتهم دون تناول نسبة الـ 30%.
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