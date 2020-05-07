الحزب الشيوعي يطالب بإجراء محادثات السلام في الداخل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طَالب الحِزب الشيوعي السُوداني، بإجراء محادثات السلام، في الداخل، وأعلن رفضه تدخل دول “الترويكا” في الشأن السوداني، عقب إقتراحها حجز ثلث مقاعد البرلمان لقوى الكِفاح المسلح.
وقال الناطق الرسمي بإسم الحزب فتحي فضل عقب إجتماع المكتب السياسي “الأربعاء” أن تكوين المجلس الأعلى للسلام يمثل خرقاََ واضحاََ للوثيقة الدستورية من قبل المكون العسكري.
وأكد على رفض الحِزب الكامل للمشاركة في المجلس وطالب بضرورة وضع قضية السلام تحت إدارة الحكومة المدنية وإجراء كافة المفاوضات والحوار داخل السودان
وإستنكر المكتب السياسي تدخل الترويكا في الشؤون الداخلية عبر اقتراحها بحجز ثلث مقاعد المجلس التشريعي للحركات المسلحة، وإعتبر أن ذلك شأن داخلي
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