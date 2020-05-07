شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: لقي 20 شخصا مصرعهم وجرح 4 آخرين إثر صراع قبلي بمنطقة امبرية التابعة لمحلية تلس بولاية جنوب دارفور.

وكشف اللواء ركن هاشم خالد محمود والي جنوب دارفور المكلف تفاصيل الاحداث في مؤتمر صحفي عقده ظهر الاربعاء بمكتبه اشار فيه لقيام متفلتين بسرقة بهائم تطور بعدها إلى صراع قبلي بين الفلاتة والرزيقات قتل فيها من الطرفين اكثر من (20) شخصا وجرح (4) آخرين وأكد أنه تم ارسال قوات مشتركة للفصل بين الطرفين في منطقة خور شمام وفض التجمعات ولفت الى انهم بصدد تشكيل قوة مشتركة اخرى من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة للوصول الى المنطقة والانتشار في ثلاثة محاور منعاً للتجمعات وتحريك الطيران الحربي للاستطلاع وتحديد مناطق التجمعات معلنا حظر التجوال الشامل في محليات دمسو وتلس وكتيلا واضاف (اي تجمع سيكون هدفا مشروعا للقوات وسيتم التعامل معها كعدو) مبديا اسفه للاحداث ووصف الحدث بالعمل الجهوي غير المقبول مشيرا إلى فقدان ارواح بريئة خلاله في شهر رمضان مشيرا إلى أن من اسباب الصراع حماية القبيلة للمتفلتين وانتشار السلاح وهشاشة الأمن، كاشفا عن تواصله مع رئيس المجلس السيادي ونائبه وقيادات القوات المسلحة للقبض على المجرمين والمتفلتين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتعزيز الأمن والسلام وبسط هيبة الدولة مؤكدا صعوبة الأوضاع بمحليتي كتيلا وتلس وانتشار الصراع في محليات اخرى من الولاية في مناطق (حجير تونو بمحلية بليل، ام قونجة، دونكي دريسة بمحلية السلام وابو جابرة بمحلية قريضة) ومتابعتهم الاحداث لحظة بلحظة

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد سقوط 20 شخصا.. نشر قوات مسلحة لحسم صراع الفلتتة والرزيقات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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