شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: افاد مصدر طبي مسوؤل فضل حجب اسمه ان خلافا حدث صباح امس بمركز جبرة لعلاج وباء (كورونا) بين اثنين من المسوؤلين في المركز بسبب اخفاقات في صرف المرتب وتبين من خلال المشادات الكلامية وعلو الأصوات استجواب احد الأطراف للآخر بخصوص حقائب رمضان التي جاءت من المانحين والمنظمات وبعض الخيرين لتوزع بالتساوي لكل الكوادر وقد اكد المصدر عدم استلام بعض العمال نصيبهم والذي خلق نوعا من عدم الرضا واضاف ان النقاش كشف ايضا عن تلاعب وسقوط اسماء بعض الكوادر من قائمة الحافز المالي وان كل طرف القى باللائمة على الآخر.

وفي ذات السياق كشف المصدر عن انقاص بعض حوافز الكوادر مما انشأ حالة من الاحتقان بين الكوادر .

يذكر ان احد المسوؤلين وضع في العزل بعد تأكيد اصابته فيما فضل المسوؤل اﻻخر تكملة علاجه خارج المركز بعد ان قضى عشرة ايام بالعزل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر طبي: مشادات كلامية بين مسؤولين مصابين بكورونا في مركز جبرة..... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.