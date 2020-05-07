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مدير الطيران المدني يُطالب بسياسات تتماشي مع جائحة (كورونا)

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 07-مايو-2020

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أكد مدير سلطة الطيران المدني عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية ابراهيم عدلان، على أهمية وضع سياسات تتماشى مع الأوضاع الحالية العالمية والمحلية بعد جائحة .

 

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وأثنى عدلان خلال الاجتماع الطارئ بحسب صحيفة الجريدة أمس الذي عقده مع منسوبي الإدارات والدوائر فى رئاسة سلطة الطيران المدني، لاستعراض الأداء والاطلاع على المجهودات التى يبذلها طاقم العاملين في ظل الظروف الاستثنائية الراهنه خاصة فى الرقابة والتشغيل للحركة الجوية بالتنسيق مع إدارة المطار.

 

يذكر أن سلطة الطيران المدني أصدرت عدة نشرات جويه لتنظيم الحركة استثنت فيها المساعدات الإنسانية، والشحن الجوي والبترول وإجلاء الأجانب.

الخرطوم: أخبار الخليج 365

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