شاهد بالفيديو: أغنية لـ(كورونا) على نغمات الطمبور تحقق انتشاراً واسعاً

حققت أغنية سودانية على أنغام آلة الطمبور الشعبية لـ جائحة “كورونا”، انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات فضائية دولية ومحلية.

ويقول: مطلع الأغنية التي من كلمات الشاعر خليفة عثمان خليفة وأداء الفنان هيثم قنتي:

يارب ياكريم نجينا

من غضبا إلهي كورونا

نحنا الحيلنا آخرو

معاهو ياها المويه والصابونه

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وبحسب صحيفة السوداني، يُذكر أن الشاعر “خليفة عثمان خليفة ” يعد من شعراء السودان المعروفين، فهو شاعر وملحن، ينحدر من منطقة مروي شمالي السودان له العديد من القصائد والأشعار التي تغنى بها عدد من الفنانين منهم محمد النصري وجعفر السقيد و هيثم قنتي و طارق العوض وعصام محمد نور وسيف الجامعة وغيرهم من مشاهير فناني السودان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)