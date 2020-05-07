  حمدوك يوجه للتعامل بصرامة بشأن أحداث جنوب دارفور

وجه رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، والي جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد بإعمال القانون بصرامة وبسط هيبة الدولة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.

Advertisements

وكان حمدوك اجرى اتصالاً هاتفياً بالوالي هاشم للاطمئنان على أحوال الولاية بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها أمس.

وقدم الوالي تقريراً مفصلاً عن الأوضاع والتي تبين من خلالها أن الصراع الذي نشب بين بعض المكونات القبلية راح ضحيته ثلاثين شخصاً، وأكد الوالي هدوء الأحوال حالياً وعودة الحياة لطبيعتها.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، أبدى حمدوك أسفه على مآلات هذا الصراع ولفت إلى أن من نفقدهم هم أبناء الوطن الواحد،

الخرطوم(أخبار الخليج 365)