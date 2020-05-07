وزير الري: ترتيبات وجهود متواصلة لإنجاح الموسم الصيفي

كشف البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية جهود وزارته لمقابلة الموسم الصيفي المقبل بالمشاريع القومية الاربعة (الجزيرة، الرهد، حلفا الجديدة ومشروع السوكي) بجانب مشروعات الري الفيضي فى القاش وطوكر.

وقال فى المنصة الموحدة لمكافحة جائحة كورونا اليوم ان استعدادات وزارة الموارد المائية للموسم الصيفى زراعة عدد 800 الف فدان بمشروع الجزيرة، 200 الف فدان بمشروع الرهد ، 200 الف فدان بمشروع حلفا الجديدة وحوالى 70 الف فدان بمشروع السوكي مشيرا الى امكانية زيادة المساحة بطوكر والقاش بناء على زيادة حجم الفيضانات المتوقع .

واشار بحسب وكالة السودان للانباء الى استعدادات الوزارة للموسم الصيفي من خلال زيارات حقلية لمشاريع الجزيرة والسوكي وحلفا والرهد كاشفا عن زيارة متوقعة الاسبوع القادم لدلتا طوكر منوها الى ان هذه الزيارات تهدف الى الوقوف على المشاكل التى تعترض المشاريع على ارض الواقع لايجاد الحلول اللازمة لهذه المشاريع .

وكشف عن توفير 30 عربة لمهندسي القيط بمشروع الجزيرة والرهد بجانب تجويد التشريعات من خلال انشاء نيابة للري فى كل من ود مدني و24 القرشي وابوعشر للتعامل مع الاعتداءات التى تتم مع منشآت الري .

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وطمأن المزارعين باكتمال كافة التحضيرات فى كل المساحات رغم جائحة الكرونا والحظر المفروض من قبل الدولة لتفادي انتشارها ماعدا مشروع الجنيد الزراعي بمساحة 10 الف فدان منوها الى عدم امكانية ري هذه المساحة نسبة للاعطال الكبيرة فى الطلمبات والتاخير فى احلالها التى كان مفترض ان يتم احلالها فى 1-7-2020 وتم التاجيل الى 1نوفمبر 2020 نسبة لجائحة الكرونا .

وتقدم وزير الري بالشكر لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفيرها 70 % ميزانية التشغيل والصيانة مجددا تطميناته للشعب السودان بامكانية الاعتماد على النفس فيما يخص الامن الغذائي لمحاصيل الموسم الصيفي او محاصيل الموسم الشتوي .

واكد استعداد وزارة الري لمضاعفة مساحة العروة الشتوية القادمة لمايقارب 50% مع العلم ان المساحة التاشيرية للموسم السابقة كانت 400 الف فدان قمح وصلت الى 600 الف فدان من ناحية توفير مياه الري بجانب المدخلات الاخري (التقاوي والاسمدة والمبيدات ) .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )