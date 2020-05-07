وكيل وزارة الاعلام: مؤشرات ايجابية بزيادة معدلات الشفاء

التاريخ: 06-مايو-2020
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دعا وكيل أول وزارة الثقافة الإعلام، الرشيد سعيد، المواطنين إلى التمسك بتطبيق إجراءات وزارة الصحة بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات،
واكد بحسب صحيفة مصادر وجود مؤشرات ايجابية بزيادة معدلات الشفاء من مرض كورونا. وأشار الرشيد، في المنصة الموحدة لمكافحة كورونا بدار الأطباء بالخرطوم مساء اليوم “الأربعاء”، إلى وجود انخفاض وتحسن كبير في معدلات الشفاء من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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