النفط يوفر معينات مراكز العزل بالفولة والنهود

كشف مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بغرب كردفان د.النذير عبدالمنعم هاشم، عن وصول معينات مقدرة من قطاع النفط دعما لتأهيل مراكز عزل المرضى بجائحة كورونا، تمثلت في (40) مكيف اسبلت و(25) مبرد ماء و(60) مروحة سقف، بالإضافة لمولد كهربائي بقوة (88 kva).
وأوضح د.النذير أن المعينات تم تقسيمها مناصفة بين مركزي العزل بكل من الفولة والنهود، حيث تم تسليم مركز عزل الفولة (20) مكيفا و (30) مروحة، بالإضافة لنصف مبردات الماء، فيما تم تخصيص المولد الكهربائي لمركز النهود، وقد وعد قطاع النفط بتوفير (200) سرير لدعم مراكز العزل خلال هذا الأسبوع.
وأشار بحسب صحيفة السوداني إلى أن الدعم يأتي ضمن مساهمة قطاع النفط في مبادرة القومة للسودان، مؤكدا أن الجهود ستتواصل للتصدي لجائحة كورونا وتجهيز مراكز العزل حتى تكتمل بالصورة المطلوبة، معربا عن شكره وامتنانه لقطاع النفط وكل الجهات التي أسهمت في التصدي للجائحة وإعداد مراكز العزل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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