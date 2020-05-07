التاريخ: 06-مايو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة مواصلة لدعمهم اللامحدود لقطاع المراحل السنية أوفى قروب مريخ البطولات بوعده، وأسهم في سداد رواتب الجهاز الفني لفريق الشباب. وتسلم السيد نصر الدين الشريفي أمين مال القطاع؛ اليوم بحسب صحيفة اليوم التالي مساهمة القروب عبر مديره محمد سالم، وتقدم الشريفي بجزيل شكره للقروب وأعضائه على وقوفهم المتواصل مع القطاع في ظل الظروف الحالية، وتوقف النشاط جراء جائحه كورونا، والتزام منسوبي القطاع بالحجر المنزلي وحاجتهم للمرتبات الشهرية لمقابلة التزاماتهم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قروب مريخ البطولات يتكفل بسداد مرتبات الجهاز الفني والطبي لفريق الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.