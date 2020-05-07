اتفاق بين المؤتمر السوداني والاتحادي الموحد على تفعيل العمل الجماعي بتحالف الحرية والتغيير

اتفق الحزب الاتحادي المُوحد، وحزب المؤتمر السوداني الأربعاء على، تفعيل العمل الجماعي لكل مكونات الحرية والتغيير ومراجعة الفترة السابقة وتقييمها وتصحيح عثراتها.

و إنعقد ظهر اليوم بالخرطوم بحسب صحيفة السوداني إجتماع بين الحزبين بمشاركة رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير، ورئيس الإتحادي الموحد محمد عصمت يحيى، وتداول الإجتماع حول الأوضاع الراهنة والخطوات اللازمة لمعالجة قضايا المرحلة الإنتقالية، وإتفق الحزبان على التمسك بقوى إعلان الحرية والتغيير كوعاء شامل لكل القوى الثورية التي صنعت ثورة ديسمبر المجيدة والعمل على وحدة صفها، وأهمية العمل الجماعي لكل مكونات الحرية والتغيير و مراجعة الفترة السابقة وتقييمها وتصحيح عثراتها بما يعزز المشاركة الواسعة لكل مكوناتها الحزبية والمهنية والمجتمعية داخل هياكلها.

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وشدد الاجتماع على أهمية إجراء إصلاحات حقيقية في كل مؤسسات الحكم المدني، وضرورة العمل على إكمال تكوين التنسيقية الخاصة بولاية الخرطوم والعمل على شمولها لكل مكونات الحرية والتغيير وتطويرها وتجويد أداءها أسوة بالولايات الأخرى.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)