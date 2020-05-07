الشيوعي: مجلس السلام خرق للوثيقة من المكون العسكري ولن نشارك فيه

عدَ الحزب الشيوعي تكوين مجلس السلام خرق واضح للوثيقة الدستورية من قبل المكون العسكري، وأكد رفضه الكامل للمشاركة في المجلس.

كما استنكر الحزب في بيان باسم المتحدث الرسمي فتحي الفضل اليوم الأربعاء، اطلعت أخبار الخليج 365 على نسخة تدخل “الترويكا” في الشؤون الداخلية عبر اقتراحها بحجز ثلث مقاعد المجلس التشريعي للحركات المسلحة, معتبرا ان هذا شأن داخلي.

وأضح البيان ان المكتب السياسي للحزب ناقش كذلك، مستجدات الوضع السياسي ومن ضمنها نتائج الاجتماع الثلاثي بين السلطتين المدنية والسيادية وقوى الحرية والتغيير.

ورحب المكتب السياسي بالمصفوفة باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح, وابدى استعداده للمساهمة في تنفيذ متطلباتها عبر مشاركة اعضاءه في اللجان المناط بها عملية التنفيذ.

كما وقف المكتب السياسي امام تكوين مجلس السلام وعد الخطوة خرق للوثيقة الدستورية من قبل المكون العسكري, وطالب بضرورة وضع قضية السلام تحت إدارة الحكومة المدنية, واجراء كافة المفاوضات والحوار داخل السودان.

كما تداول اجتماع المكتب السياسي بسحب البيان، الوضع داخل قوى التغيير وأكد على ضرورة اصلاح الوضع الداخلي بما يتماشى ومتطلبات المرحلة, وفي هذا الاطار اصدر قراره بضرورة تدعيم قوى الانتفاضة خاصة في الظروف الحالية، والتوجه لقيادة حزب الامة بنداء ودعوة للاستمرار في قوى التغيير.

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وأكد على ضرورة فتح المجال أمام لجان المقاومة ولجان التسيير وتيار الانتفاضة للمشاركة في هياكل قحت القاعدية والقيادية.

وقال البيان ان المكتب، تناول الوضع الاقتصادي وأمن على الورقة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية والاقتراحات العملية التي تضمنتها, وضرورة التوقف عن السير في الطريق القديم تحت وصاية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وطالب الحكومة المدنية بضرورة حل الضائقة المعيشية خاصة للفئات الأكثر فقرا وضررا من قرارات التباعد الاجتماعي وحظر التجول .

كما قرر المكتب السياسي اصدار خطابا داخليا لتعزيز وحدة الحزب الفكرية وتدعيم نشاط المكاتب والمناطق والفروع والمساهمة بأكثر فعالية في النشاط العام ضد الثورة المضادة ووحدة قوى الثورة والدفاع عن المكتسبات الجماهيرية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )