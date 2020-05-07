هكذا تسبب “ذباب” السعودية والإمارات في زيادة الالتفاف حول النظام في قطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن استراتيجية تغيير النظام التي اتبعتها دول الحصار ضد قطر لم تفشل فحسب، بل تسببت في زيادة الالتفاف حول النظام في الدوحة منذ عام 2017، ولا تزال شبكات التضليل المرتبطة بالحكومتين السعودية والإماراتية تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي روايات كاذبة تستهدف قطر وسياساتها.

الكاتب بالموقع البريطاني “أندرياس كريغ” يقول في مقال إنه في الذكرى السنوية الثالثة للحصار، انتشرت أخبار مزيفة عن انقلاب في قطر على تويتر، روج لها ما يعرف بـ “الذباب الالكتروني” المرتبط بالسعودية.

ويرى “كريغ” أنه رغم الأزمة العالمية الحالية وانتشار فيروس كورونا، وكثرة المطالبات بتكاتف جميع الدول لمحاربة الفيروس، فإن الأمر مختلف في الخليج، إذ انتشرت بالأيام الأخيرة حملات دعائية كاذبة تهدف إلى توسيع الفجوة الحاصلة بالفعل بين دول المنطقة منذ ثلاث سنوات.

ففي بداية الأزمة حاولت كل من السعودية والإمارات مرارا وتكرارا تقديم سيناريو تغيير النظام بقطر، حيث عرض الإعلام هناك أفرادًا قالوا إنهم منشقون من عائلة آل ثاني وبعضًا من مؤيديهم، لخلق الوهم بأن القطريين مستاءون من قيادتهم.

غير أنه اتضح بعدها أن “عبد الله بن علي آل ثاني”، الذي روجت له منافذ سعودية وإماراتية كأمير بديل في عام 2017، محتجز ضد إرادته في الإمارات.

أما “سلطان بن سحيم آل ثاني”، الذي قُدم كذبا كأمير بديل آخر في سبتمبر 2017، كان شابًا مجهولًا إلى حد كبير ربما اعتقد أنه يمكن أن يصنع لنفسه اسمًا.

وفي الوقت الذي سئمت فيه وسائل الإعلام العالمية والصحفيين والمعلقين من حرب “الروايات” في الخليج، فإن دائرة الإعلام الاجتماعي في قطر تنظر إلى هذه الادعاءات الغريبة بنظرة يملؤها عدم التصديق والفكاهة.

ومع ذلك، فإن حملات التضليل السعودية والإماراتية مخصصة في المقام الأول للاستهلاك المحلي، برأي كاتب المقال.