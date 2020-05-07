أزمة مالية “كارثية” تضرب السعودية والإمارات ومصر وخلف الحبتور يبكي على الهواء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن إجراءات الإغلاق التي فرضتها كل من المملكة السعودية، الإمارات، ومصر، جراء انتشار وباء كورونا، في شهر أبريل/نيسان 2020، تسببت في تدهور اقتصادي كبير وتأثر ظروف العمل في ثلاثة من أكبر اقتصادات العالم العربي، وذلك بعد انهيار نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وانخفاض النشاط التجاري بأرقام كبيرة.

وأوضح تقرير للوكالة، أن نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط ينهار بوتيرة غير مسبوقة في مصر وعانى من انتكاسة قياسية أخرى في الإمارات العربية المتحدة كما استقرت قراءة ظروف العمل في المملكة العربية السعودية أيضاً تحت 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، وذلك وفقاً لمسوحات مؤشر مديري المشتريات التي جمعتها شركة IHS Markit.

وفي مصر، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 29.7 نقطة عن 44.2 في مارس/آذار وهو أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان عام 2011، وفقاً لشركة IHS Markit؛ وانخفض النشاط التجاري، والأعمال الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية.

أما في السعودية، فقد وصل مؤشر مديري المشتريات في المملكة إلى 44.4 نقطة، مقارنة بـ 42.4 نقطة في مارس/آذار؛ واستمرت معدلات الطلبيات الجديدة والتوظيف في الانخفاض.

فيما سجلت الإمارات انخفاض مقياس IHS Markit للشهر السادس على التوالي إلى مستوى قياسي بلغ 44.1 نقطة في أبريل/نيسان؛ وانهار الطلب على الصادرات وسط الإغلاق العالمي.

ويأتي التوقف المفاجئ للاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية لاكتساب العملة الصعبة، بعد فترة من انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وحسب الوكالة، فإنه من أجل مواجهة هذه الأزمة، لجأت الحكومة إلى إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تضمنت قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، مدته ثلاث سنوات، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة، ساعدت على تحويل مصر إلى بلد مفضل لدى مستثمري الديون في الأسواق الناشئة، رغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان بطيئاً.

واستدركت: “غير أن إصلاح أضرار الشهر الماضي سيستغرق بعض الوقت، إذ تعاملت الشركات في مصر مع الأزمة بخفض التكاليف ومستويات المخزون ونشاط الشراء، كما امتد التقشف إلى الوظائف، وانخفض التوظيف بأسرع معدلاته خلال ما يزيد على ثلاث سنوات.

ويقول الخبيران الاقتصاديان في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق ودانييل مارك ريتشاردز: “ما يثير القلق بشأن الانتعاش بعد رفع الإغلاق أن الطلبيات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة كانت منخفضة أيضاً، مما يشير إلى أن الانتعاش لن يكون قوياً كثيراً”.

في الوقت نفسه، ربما أثّرت اختلالات سلسلة التوريد على قراءات مؤشر مديري المشتريات جزئياً، وفقاً لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي.

وعادة ما تشير إطالة مدة تسليم الموردين، وهي إحدى ركائز المؤشر، إلى ارتفاع الطلب على الموارد مما يرفع الرقم الكلي على المؤشر، إلا أن خبيرَي بنك الإمارات دبي الوطني قالا إن إغلاق المصانع وإغلاق الحدود -وليس زيادة الطلب- هو ما تسبب مؤخراً في إطالة مدة تسليم.

وفي السياق قال رجل الاعمال الاماراتي الشهير، خلف الحبتور إن شركاته “تنزف” بسبب جائحة الفيروس التاجي، ولا يمكن للاقتصاد الانتظار حتى يصبح اللقاح متاحًا، يجب استئناف النشاط الرئيسي.