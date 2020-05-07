البنك الزراعي يوضح حقيقة توريد السماد

الخليج 365 : أوضح البنك الزراعي السوداني؛ الحقائق بشأن ما أثير عن عطاء توريد سماد مربك ومريب صادر من البنك بالوسائل الإعلامية المحلية، وقال البنك في بيان صادر اليوم تحصلت عليه “اخر لحظة”؛ إن الإعلان الذي تم بخصوص السماد هو ليس عطاء، بل تقديم عروض أسعار، مشيرا الى الفرق في الإجراءات بين العطاء وعروض الأسعار .مبينا .

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