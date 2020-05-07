توقعات بدخول حصائل صادر بملايين الدولارات

الخليج 365 : توقع نائب رئيس شعبة مصدري الماشية الحية السابق المهدي الرحيمة، دخول عائدات حصائل بملايين الدولارات للبنوك، بعد الغاء نسبة خصم ال10٪.

وقال لـ(السوداني) ان القرار يسهم في دخول حصائل الصادر التي تعثرت بسبب الخصم للبلاد،مشيرا الى ان القرار يحقق الرضا للمصدرين.

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