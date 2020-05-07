إيقاف كافة الامتيازات الجمركية للمصانع

الخليج 365 : علمت (السوداني) بصدور قرار بإيقاف كافة الامتيازات الجمركية للمصانع الممنوحة بموجب قانون الاستثمار إلى أجل غير مسمى. وقالت مصادر موثوقة لـ(السوداني)، إن المصانع فوجئت اليوم بإلغاء الاعفاءات الجمركية بالرغم من تأكيد الحكومة خلال الأيام الماضية بأن القرار الذى أصدرته اللجنه الاقتصادية والخاص بإلغاء الاعفاءات الجمركية لايشمل المصانع وإنما للشركات والمؤسسات الحكومية. وتوقعت المصادر لجؤ المصانع والشركات لإيقاف مبادرة من المنتج للمستهلك خلال الساعات القادمة والتى أطلقت بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص

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