بسبب كورونا تخفض الوارد لـ50 وإنتاج المصانع لـ20بالمائة

الخليج 365 :

اكد رئيس غرفة الغذائيات السابق عضو اتحاد العمل عبد الرحمن عباس تدني إنتاج المصانع خلال فترة الحظر لاقل من 20%، لافتا لتوقف بعضها عن العمل الى حين انتهاء الحظر، مشيراً لمجابهتها مشاكل عدة من اهمها ندرة الجازولين و ضعف توزيع المنتجات بسبب اغلاق غالب الاماكن التجارية و الاسواق الكبيرة، وانعدام حركة الترحيل للولايات رغم استثنائها من الحظر، مؤكدًا ضعف استيراد السلع لصعوبة الشحن من ميناء بورتسودان بسبب الوقود، و تاثر الوارد بنسبة 50٪، بجائحة كورونا، ملوحا ببوادر ندرة في السلع المستوردة والمحلية خاصة الزراعية الموسمية والبستانية علي راسها المانجو التي بلغ سعر الكرتونة منها 20 جنيه بمناطق الإنتاج.

وتشهد كسادا كبيرا في التسويق لندرة الترحيل من مناطق للانتاج الى الاستهلاك.