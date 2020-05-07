بينها دولة عربية… إيران ترسل معدات طبية بشأن “كورونا” إلى ثلاث دول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن “إرسال معدات طبية كمساعدة إلى أفغانستان ولبنان وألمانيا في إطار جهود مواجهة تفشي مرض فيروس كورونا المستجد”.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة عبر “تويتر” اليوم الأربعاء: “إيران تقدمت بشكل كبير في تسطيح منحنى الإصابات بكورونا… ووعد أيضا وزير الخارجية ظريف بإرسال مساعدات متمثلة بأجهزة طبية كبادرة تضامن​​​. وإيران أرسلت بالفعل معدات طبية إلى أفغانستان ولبنان وألمانيا… إيران ستظل تقدم المساعدات للأمم التي بحاجة إليها”. المادة السابقة ميركل تحدد الموعد النهائي لعودة الدوري الألماني المقالة القادمة بسبب كورونا تخفض الوارد لـ50 وإنتاج المصانع لـ20بالمائة

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