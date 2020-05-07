ميركل تحدد الموعد النهائي لعودة الدوري الألماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منحت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، السلطات السياسية الألمانية، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لاستئناف دوري كرة القدم البوندسليغا”، بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)”.

وأكدت وكالة “فرانس برس”، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات ميركل جاءت في أعقاب اجتماع مع مسؤولي المقاطعات الألمانية الـ16، وبأنها حددت موعد النصف الثاني من مايو/أيار الجاري لعودة الدوري الألماني، ولكن دون جمهور.

وأفادت بأنه في دخول قرار ميركل حيز التنفيذ، فإنه سيجعل من ألمانيا أول دولة في أوروبا تستأنف منافسات اللعبة المعلقة منذ منتصف مارس/آذار بسبب “كوفيد-19”.

وقالت ميركل بعد الاجتماع إنه يمكن استئناف البوندسليغا (الدرجة الأولى والثانية) في النصف الثاني من مايو مع احترام القواعد الصحية التي تم التوافق عليها، ويترك تحديد الموعد الدقيق لرابطة الدوري، وسط تقديرات متفاوتة لعودة في نهاية الأسبوع المقبل أو الذي يليه.

ونقلت الوكالة على لسان رئيس الرابطة كريستيان سيفرت، قوله “قرار اليوم هو نبأ جيد للبوندسليغا”، واضعا الأندية الألمانية وأفرادها أمام المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم للالتزام بالقواعد التنظيمية بطريقة منضبطة.

وأوضحت أن الأندية الألمانية الـ18 في الدرجة الأولى قد عاودت تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على أرضية الملعب.