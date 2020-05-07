شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد الملياردير المصري، نجيب ساويرس، أن حرب الأسعار التي نشبت بين السعودية وروسيا قبل شهرين من الآن، كانت محاولة “محسوبة” لقتل صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، وأن الرياض تفهم ما يتعلق بسوق النفط على المدى الطويل.
وأضاف خلال مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي”، صباح اليوم الأربعاء، أن أسعار النفط العالمية كانت في طريقها للانخفاض على أي حال بسبب انخفاض الاستهلاك، لكنها ما كانت لتصل إلى المستويات التي بلغتها لو تمكن المنتجون من إبرام اتفاقهم في وقت مبكر.
وقال ساويرس: “أعتقد أن الأمر كان محسوبًا، وأنهم كانوا يعرفون أن هذا سيحدث وأنهم ما زالوا يريدون ذلك لأنه يقتل المنافس. السعر سيرتفع إلى ما فوق 50 و60 دولارًا للبرميل. لذلك أعتقد بالفعل أنه بعد 18 شهرًا من الآن سيصل سعر النفط إلى 100 دولار”.
سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر ملياردير مصري: سعر النفط سيصل إلى 100 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.