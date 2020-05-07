محمود عباس يهدد إسرائيل مجددا إذا أعلنت ضم “ولو سنتمترا واحدا من الضفة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على رفضه ضم إسرائيل لأي أراض بالضفة الغربية، مهددا بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معها إذا أقدمت على ذلك.

وحسب وكالة القدس للأنباء، قال عباس: “إذا أعلنت “إسرائيل” أنها ستضم ولو سنتمترا واحدا من الضفة الغربية، فسنعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم ومع الأميركان”.

وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح “في حال بدأت الحكومة “الإسرائيلية” هذا الضم سواء في الحرم الإبراهيمي أو في المستوطنات أو في غور الأردن، نعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم ومع الإدارة الأميركية، لأنها هي التي جاءت بصفقة العصر، وهم الذين أوحوا “للإسرائيليين” بمسألة الضم، وهم الذين دفعوهم إلى هذه المسألة، ولا يقولوا لنا أن ليس لهم علاقة وأن “إسرائيل” هي التي تتخذ القرارات”.

وقال عباس: “نحن لن ننتظر التطبيق. مجرد أن أعلن عن هذا، فنحن سنكون في حل من كل الاتفاقات التي وقعت والتي التزمنا بها كلها دون استثناء. وهذا الأمر سيعود إليكم لتقرروا، أنتم أخواننا في المركزية وفي التنفيذية، تؤكدون على هذا، تقررون هذا الكلام، من أجل أن نعمل على تنفيذ هذا القرار”.

وأضاف: “أنا هذا رأيي، أطرحه عليكم، حتى أسمع رأيكم في هذا الموضوع. كيف يمكن أن نعمل، وما هي تداعيات هذا الأمر وغيره؟، كلها سنبحثها إن شاء الله في الجلسة هذه، وجلسة الغد مع التنفيذية”.