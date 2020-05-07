لأول مرة منذ 115 عاما… إيقاف أكبر مترو أنفاق في العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شرعت هيئة النقل في “متروبوليتان” في بذل جهود تاريخية ومتعددة الجوانب لجعل مترو الأنفاق طريقة أكثر أمانًا للتجول في مدينة نيويورك الأمريكية خلال تفشي جائحة كورونا.

وقامت إدارة شرطة نيويورك بتعيين أكثر من 1000 ضابط لتأمين 472 مركزًا للنظام، وإغلاق الأبواب أمام نحو 200 شخصًا من أجل إغلاق أكبر محطة مترو في العالم وتعقيم القطارات، حسبما ذكرت قناة “CBS” الأمريكية.

وتحتوي مدينة نيويورك عادةً على أكثر أنظمة النقل العام ازدحامًا في البلاد، مع نسبة ركاب خلال أيام الأسبوع تزيد عن 5 ملايين. لكن تأثير الفيروس التاجي والأشخاص الذين يقيمون في المنزل كان شديدًا، حيث انخفض استخدام وسائل النقل الجماعي بشكل عام بنسبة تزيد عن 90% في الأسابيع القليلة الماضية.

لقد كانت لحظة لم يمر بها مترو أنفاق مدينة نيويورك من قبل، وهي أول إغلاق مخطط له بين عشية وضحاها منذ افتتاح النظام قبل 115 عامًا.

وقال باتريك فوي، رئيس هيئة النقل، خلال مؤتمر صحفي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: “نحن في لحظة غير مسبوقة في تاريخ مدينتنا”. “إن سبب اتخاذنا لهذا الإجراء الاستثنائي وغير المسبوق هو حماية السلامة والصحة العامة لعملائنا وموظفينا”.

وأظهر آخر إحصاء لـ”رويترز” أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 70 ألفا، لغاية يوم أمس.