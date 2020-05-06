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الأربعاء 6 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
دعا رشيد سعيد وكيل أول وزارة الثقافة الإعلام المواطنين بضرورة التمسك بالإجراءات التى اعلنتها وزارة الصحة بتطبيقها منها التباعد الاجتماعي و منع التجمعات.
وقال الرشيد في المنصة الموحدة لمكافحة كورونا بدار الأطباء بالخرطوم مساء اليوم: "هناك انخفاض وتحسن كبير من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية مبينا بأن المؤشرات إيجابية مما يتطلب أهمية التمسك بها”.
وأشار خلال استعرضه الملامح الرئيسية للتقرير اليومي لوزارة الصحة عن مرض فيروس الي تسجيل ٧٤ حالة جديدة من مصابي الكورونا بالبلاد متضمنة ٤ حالات وفاة وعشرة حالات شفاء جديدة لافتا الي ان ولاية الخرطوم سجلت أعلى نسبة وهي ٦٠ حالة، كما سجلت ولاية القضارف ٤ حالات ولاية سنار أربعة حالات وولاية الجزيرة ٣ حالات والولاية الشمالية حالتين وولاية النيل الأبيض حالة واحدة .
وقال سعيد: "أصبح العدد الكلي لمصابي فايروس كورونا بالبلاد منذ ظهوره ٨٥٢ حالة بالبلاد منها ٤٩ حالة وفاة و٨٠ حالة شفاء وهذا يؤكد انخفاض حالات الوفاة بنسبة كبيرة و ازدياد حالات الشفاء”.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن معدلات الشفاء والوفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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