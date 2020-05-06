بعد 18 عاماً.. هدف زيدان الأسطوري الأجمل بتاريخ الأبطال

الخليج 365 :

مرّ 18 عاماً منذ أن أطلق أسطورة منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لـ”الملكي”، القذيفة الصاروخية الشهيرة في شباك باير ليفركوزن الألماني بنهائي دوري أبطال أوروبا 2002، ليُخلد هدف “زيزو” في ذاكرة الجماهير الرياضية، ما جعل مجلة “فرانس فوتبول” تختاره الأجمل في تاريخ المسابقة القارية. وأجرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية تصويتاً على أجمل هدف في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، ليقع الاختيار على الصاروخية التي وضعها زين الدين زيدان في مرمى باير ليفركوزن الألماني في نهائي المسابقة القارية عام 2002. وتفوق هدف زيدان، الذي أطلقه بتسديدة صاروخية من قدمه اليسرى في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022، على 50 هدفاً في القائمة التي وضعتها مجلة “فرانس فوتبول”، فيما أتى بالمركز الثاني هدف ماورو بريسان، لاعب فيورنتنيا السابق، بشباك برشلونة عام 1999. وكان التعادل في المباراة النهائية بين ريال مدريد ومنافسه باير ليفركوزن سيد الموقف، بعدما أحرز الإسباني راؤول غونزاليس هدف التقدم، وعادل النتيجة البرازيلي لويسو، لكن أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان أبى إلا أن يُحرز أحد أعظم الأهداف في مسيرته، عقب تلقيه كرة عرضية مُتقنة من روبيرتو كارلوس، وأطلقها صاروخية صوب الحارس يانس بوت، الذي لم يستطع صدها، ما منح “الملكي” اللقب القاري التاسع في تاريخه. وفي المركز الثالث، أتى هدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك يوفنتوس عام 2018، فيما حصل هدف ديان ستانكوفيتش، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، في مرمى شالكه عام 2011 على المركز الرابع، في حين حل الهدف الذي سجله فليب ميكسيس، لاعب إي سي ميلان، في مرمى أندرلخت عام 2012 بالمرتبة الخامسة، واحتل غاريث بيل المركز السادس بهدفه بشباك ليفربول عام 2019. العربي الجديد