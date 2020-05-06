التاريخ: 06-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أكد وزير الإعلام فيصل محمد صالح يوم الأربعاء، ان نتيجة فحص إصابته بفيروس كورونا جاءت سلبية. Advertisements وذكر في رسالة بحسب صحيفة (السوداني) بقائه في العزل أيام أخرى.

وقال فيصل”شكرا لكم جميعا على الاهتمام والسؤال والمتابعة أنا الحمد لله بخير ونتيجة الفحص سلبية، سأبقى لأيام أخرى في العزل طبقا لنصيحة الأطباء أسأل الله الشفاء لكل المرضى وإن يحفظ بلادنا وشعبنا و الإنسانية جمعاء”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام في رسالة: نتيجة فحصي سلبية وسأبقى في العزل لأيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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