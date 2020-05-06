الموت يغيب الاعلامي السودانى ماجد لياي

غيب الموت مساء اليوم “الأربعاء”، المذيع بفضائية الخرطوم عبد الماجد عبد القادر لياي، والذى انتقل الى جوار ربه بحسب صحيفة مصادر بعد صراع طويل مع المرض و يشيع جثمان الفقيد في العاشرة من مساء اليوم بمقابر أبوحليمة شمال بحري، وينتهي العزاء بمراسم الدفن.

عمل لياي في عدد من القنوات والإذاعات، منها التلفزيون القومي، الإذاعة السودانية، إذاعة القوات المسلحة، قبل تعيينه مديراً لفضائية الخرطوم.

Advertisements

( انا لله وانا اليه راجعون )

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)