التاريخ: 06-مايو-2020
0 مشاهدة
غيب الموت مساء اليوم “الأربعاء”، المذيع بفضائية الخرطوم عبد الماجد عبد القادر لياي، والذى انتقل الى جوار ربه بحسب صحيفة مصادر بعد صراع طويل مع المرض و يشيع جثمان الفقيد في العاشرة من مساء اليوم بمقابر أبوحليمة شمال بحري، وينتهي العزاء بمراسم الدفن.
عمل لياي في عدد من القنوات والإذاعات، منها التلفزيون القومي، الإذاعة السودانية، إذاعة القوات المسلحة، قبل تعيينه مديراً لفضائية الخرطوم.
( انا لله وانا اليه راجعون )
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يغيب الاعلامي السودانى ماجد لياي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.