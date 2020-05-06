شاهد بالفيديو.. الفنانة مونيكا تفجرها داوية أنا لازم يختوني في كتاب التاريخ السوداني لهذا السبب.. وطموحي منافسة نانسي عجرم واليسا

أكدت الفنانة السودانية الشهيرة مونيكا روبرت خلال استضافتها عبر برنامج (الصندوق) الذي يذاع على قناة أنغام الفضائية صحة التصريحات التي أطلقتها في وقت سابق وقالت فيها (أنا يختوني في كتاب التاريخ).

وقالت مونيكا بحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فعلا أنا لازم يختوني في كتاب التاريخ لأنني أول فنانة قبطية تغني بالدلوكة السودانية.

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كما أكدت أن طموحها هو العالمية ومنافسة المطربات نانسي عجرم واليسا وشيرين, وبررت ذلك مستنكرة (ليه هم ما بني أدمين).

أضافت أنها باستطاعتها الغناء باللهجة الخليجية والمصرية وعزت السبب في عدم شهرة الغناء السوداني بالخارج لعدم معرفة شعوب العالم للهجة السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)