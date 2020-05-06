انطلاق اسبوع المرور العربي وسط ظروف استثنائية

ظل اسبوع المرور العربي وعلي مدى سنوات مضت يحرك الساكن في بركة السلوك المرورى من خلال الشعارات التي تصدر عن مجلس وزراء الداخلية العرب وهي تلامس الحوجة تماما من خلال التركيز سنوياً علي واحدة من التجاوزات التي تشكل خطراً علي حياة الانسان .

علي المستوى المحلي فان اسبوع المرور العربي فرصة للتلاحم بين الشرطة والمجتمع وعيد للاطفال الشريحة الاقرب لشرطة المرور وفرصة لاستخراج رخص القيادة وتجديد تراخيص المركبات والمشاركة في الفعاليات الجماهيرية ونيل الجوائز العينية والمادية لدرجة ان المواطن صار يتحسب للاسبوع اكثر من الشرطة،

الا ان ثمة حدث مهم في تاريخ السودان العام الماضي وهو نجاح ثورة ديسمبر الشبابية في احداث التغيير المهم والمنشود علي الخارطة السياسية بالبلاد قيد افقية الاحتفالات بسبب حالة الاحتقان التي كان تسود واعتصام القيادة العامة والثورة في أوجها الي جانب ظروف الصيام حيث ان الاحتفالات اتت متزامنة مع شهر رمضان المعظم ومع ذلك كانت هناك بعض المشاهد الميدانية والجماهيرية .

اسبوع المرور العربي لهذا العام بحسب وكالة السودان للانباء ياتي في ظروف استثنائية بالغة التعقيد تمثلت في انتشار جائحة كورونا وانشغال العالم ممثل في السلطات الصحية والجيش الابيض في محاربة انتشار المرض الذي شغل الشعوب كلها وفي خضم هذا الحدث الاستثنائي فاجأ مجلس وزراء الداخلية العرب الدول الاعضاء باعلان شعار اسبوع المرور العربي للعام 2020 ( الطريق الآمن مسئولية جماعية ) وهو للعام الثاني علي التوالي يتزامن مع شهر رمضان المعظم

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لكن ظرف انتشار كورونا في السودان وفرض حالة الطوارئ الصحية وحظر التجوال خصوصا في ولاية الخرطوم كبح جماح الاحتفالات الشعبية والميدانية التي يحدث فيها التلاحم بسبب منع التجمهر من قبل السلطات فاتجهت ادارة المرور للاحتفالات الاعلامية من خلال تكثيف التوعية المرورية في كافة الوسائل الاعلامية المختلفة وتخفيض رسوم المعاملات المرورية في كافة ولايات البلاد المختلفة وطرح المسابقات عبر وسائل الاعلام والتفاعل مع الجمهور من خلال صفحة الادارة علي فيسبوك .

ان الظروف الاستثنائية الحالية التي يعيشها العالم اجمع حتمت علي ادارة المرور الاكتفاء بالجوانب الاعلامية والمتعلقة بالمعاملات المرورية التي تقدم للجمهور وذلك تحت شعار الطريق الآمن مسئولية جماعية الشعار الذي توافقت عليه الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب .

من خلال شعار هذا العام تنطلق دعوتنا لتفعيل الشعار علي ارض الواقع وجعل المسئولية تضامنية وجماعية بالالتزام التام لكل شركاء الطريق بكافة التدابير الاحترازية المفروضة والقوانين واللوائح بما يحقق السلامة المرورية للجميع ويجعل الطريق آمن

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)