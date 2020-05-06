الآلية الاعلامية تطلع على خطط اللجان لتوحيد الخطاب الاعلامي

عقدت الآلية الاعلامية المشتركة الخاصة بتوحيد الخطاب والرسائل الاعلامية للتبشير بمصفوفة مهام المرحلة الانتقالية إجتماعها الثالث بالقصر الجمهوري اليوم برئاسة الاستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي.

واطلع الاجتماع على التصورات وخطط العمل المقدمة من اللجنة الفرعية لضبط وتوحيد الخطاب الاعلامي لمكونات السلطة الانتقالية واللجنة الفرعية للصحافة الورقية والالكترونية واللجنة الفرعية للاعلام المرئي والمسموع ووكالة السودان للأنباء.

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واجاز الاجتماع بحسب وكالة السودان للانباء عددا من التصورات المقدمة وجداول التنفيذ المصاحبة لها، كما اصدر عددا من الموجهات بناء علي الملاحظات التي برزت خلال المناقشة، فيما تقرر نقاش واجازة الورقة التي اعدتها اللجنة الفرعية للاعلام الجديد في الاجتماعات القادمة.

واطمأن الاجتماع خلال مداولاته علي الاثر الايجابي المتوقع عند تنزيل تلك الخطط واسهامها في دعم مصفوفة مهام الفترة الانتقالية اعلامياً فيما يتصل بتتفيذ محاورها المختلفة في قضايا الشراكة والسلام والازمة الاقتصادية واصلاح الاجهزة الامنية والعسكرية والاجراءات الخاصة بالاصلاح القضائي وتقديم رموز النظام المباد للقضاء والسياسات الخارجية بما يسهم في دعم الفترة الانتقالية وتمكينها من اكمال وانجاز مهامها.

ومن المقرر ان تواصل الالية الاعلامية انعقاد اجتماعاتها خلال الاسبوع القادم بالتزامن مع تنفيذ جزء من انشطتها الاعلامية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )