بومبيو: نعمل بشكل حثيث على اختيار سفير لدى السودان في أسرع فرصة

التاريخ: 06-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنهم يعملون بشكل حثيث على اختيار سفير لدى السودان في أسرع فرصة، موضحاً بحسب صحيفة السوداني ان الإدارة الأمريكية تريد ان تدعم العمل ‘الرائع’ هناك، ويؤكد ضمنا قبول السفير نور الدين ساتي سفيرا للسودان في واشنطن الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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