حل أزمة أطباء المعمل بمركز جبرة وإلغاء الإضراب

التاريخ: 06-مايو-2020
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قال مصدر بمركز العزل، إن البيان المتداول حول الدخول في إضراب خاص بأطباء المعمل وليس كل العاملين بالمركز.
وأكد المصدر بحسب صحيفة (السوداني)، أن أطباء المعمل احتجوا على تأخير مرتباتهم ولوحوا بالدخول في إضراب حال عدم تسليمهم مرتباتهم بحلول غدا الخميس، مبينا أن الوزارة أرسلت الرواتب اليوم الأربعاء، مضيفا لا صحة بأن العاملين في المركز قد أضربوا أو لوحوا بالإضراب، مبينا أن العمل يمضي كالمعتاد.
وكشف المصدر عن رفض عمال النظافة مواصلة العمل رغم تسليمهم مرتباتهم، متوقعا تدخل الوزارة لاحتواء الأزمة وإعادتهم للعمل بالجلوس معهم.
وكان قد انتشر بيان باسم العاملين بمركز العزل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لوحوا بالدخول في إضراب حال تأخر مرتباتهم طرف الوزارة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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