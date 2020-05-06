عاجل.. سقوط 30 قتيلا خلال اشتباكات قبلية فى جنوب دارفور

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الأربعاء 6 مايو 2020
كتب
وكالات
ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها أن السلطات السودانية أعلنت عن وقوع 30 قتيلا فى اشتباكات قبلية فى جنوب دارفور.
وجه رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، بإعمال القانون بصرامة وبسط هيبة الدولة فى جنوب دارفور بما يضمن عدم تكرار الاعتداءات، التى وقعت أمس وسقط فيها ضحايا.
وذكر مجلس الوزراء السودانى - فى بيان مساء اليوم الأربعاء- أن حمدوك أجرى اتصالا هاتفيا بوالى ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد، للاطمئنان على أحوال الولاية بعد الأحداث المؤسفة التى شهدتها أمس.
وقدم والى ولاية جنوب دارفور خلال الاتصال تقريراً مفصلاً عن الأوضاع فى الولاية، والتى تبين من خلالها أن الصراع الذى نشب بين بعض المكونات السكانية والقبلية فى الولاية راح ضحيته ثلاثين شخصاً، وأكد الوالى هدوء الأحوال حالياً وعودة الحياة لطبيعتها.
وأبدى رئيس مجلس الوزراء السودانى أسفه على مآلات هذا الصراع، لافتا إلى أن الضحايا هم أبناء الوطن الواحد.
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