(الصناعة) تُثّمن مجهودات تخفيف أعباء المعيشة

أكد مدير عام التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة الاتحادية، مبارك محجوب، على المجهودات التي بذلتها وزارته في تخفيف أعباء المعيشة على المواطن، والحد من جشع التجار والعمل على تخفيض الأسعار وتوفير السلع بأسعار مخفضة من المنتج للمستهلك مباشرة.

جاء ذلك لدى تفقده عدداً من النقاط شملت ثلاث عشرة نقطة بمحلية أم درمان اليوم الأربعاء.

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وأوضح محجوب بأن التوزيع بدأ من الساعة العاشرة وسط حضور كبير من المواطنين، وتدافع عالٍ في شراء السلع التي تنخفض أسعارها عن السوق بمؤشر عالٍ وتم كل ذلك وفق خطوات السلامة التي اهتمت بها الوزارة، مع مراعاة كل الخطوات والإرشادات الصحية والتوجيهات من وزارة الصحة.

وتشمل بحسب صحيفة اليوم التالى نقاط محلية امدرمان مناطق ابوسعد. في ميدان مربع 15، البنك العقاري في ميدان البنك العقاري، الفتح في ميدان مربع 11الفتح واحد، الإسكان ميدان سفيرتينا،. الثورة ميدان اللقيا شمال مقابر شرفي، الثورة ميدان الحارة 18، امبدة ميدان قرشي امبدة السبيل، الريف الشمالي ميدان السروراب، الريف الشمالي ميدان المدرسة، امبدة الميدان الكبير غرب سوق ليبيا مربع 23، صالحة ميدان مربع 10، صالحةميدان جادين شمال ميدان اللساتك، والرياض الثورة ميدان النجم الذهبي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)