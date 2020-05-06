مسار دارفور: الوفد الحكومي يتراجع بعد الاتفاق على نسبة المشاركة في السلطة

أصدر مسار دارفور بجوبا؛ بياناً اليوم (الأربعاء) رداً على تصريح لـ محمد حسن عثمان التعايشي عضو مجلس السيادة ومسؤول ملف دارفور في المفاوضات، أورد فيه بأنه قد تم الاتفاق على تخصيص نسبة 30% من مجلس الوزراء والمجلس التشريعى لكتلة السلام، التي تضم الجبهة الثورية، بالإضافة لحركتي عبدالواحد والحلو،

وأوضح البيان أن هذه النسبة هي الموقف التفاوضي الموحد لمسار دارفور ، وأنه قد وضعت تلك النسبة وفق معايير موضوعية، أهمها الوزن السكاني والتميز الإيجابي لإشراك كل أهل دارفور، وذكر البيان أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي بين المسار والوفد الحكومي ، إلا أن الأخير قد تراجع عن موقفه عند التقدم فى المفاوضات، مضيفاً: خاض مسار دارفور تفاوضاً مضنيًا ومطولاً حول هذه النقطة بعد تراجع الوفد الحكومى ،

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وقد أحيلت إلى النقاط العالقة التى تنتظر البت من الوفد الحكومي حتى هذه اللحظة، وتابع البيان الذى اطلعت عليه أخبار الخليج 365 أن كتلة السلام المزعومة لم تتقدم بموقف تفاوضي موحد حول المشاركة في السلطة حتى يتم الاتفاق حول هذه النقطة بالذات – بحسب تصريح التعايشى- ، بل علق بعضهم مفاوضاتهم مع الطرف الحكومي وغادر المنبر، وأن البعض لم يحضر إلى المنبر من الأساس، وكثير من مكونات الجبهة الثورية قد وقع اتفاقات خاصة بمساراتهم مع الطرف الحكومي دون تناول هذه النسبة،

وأكد مسار دارفور – في بيانه – أن السلام هو خياره الاستراتيجي دون التفريط فى حقوق أهل دارفور الأصيلة؛ بمخاطبة جذور الأزمة السياسية، وأن الوفد التفاوضي للمسار مرِنٌ ومتفهمٌ لأوضاع البلاد ومتساهل، وقال إنه تم إنجاز الكثير في شتى الملفات، لأن يقيننا أن السلام هو المخرج الوحيد للسودان من أزماته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)