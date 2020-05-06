الصحة تعلن تسجيل (74) إصابة و (4) وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم “الأربعاء”، عن تسجيل (74) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالاضافة الى تسجيل (4) وفيات.

وذكر التقرير الوبائي، أن حالات الإصابة ارتفعت إلى (852)، والوفيات إلى (49) بتسجيل (3) وفيات في ولاية الخرطوم من الحالات السابقة، ووفاة واحدة بالولاية الشمالية ضمن الحالات المعلنة اليوم، في حين تماثلت (10) حالات للشفاء بولاية الخرطوم، ليبلغ إجمالي المتعافين (80) حالة.

وأوضح التقرير، أن الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم (60) حالة،

القضارف (4) حالات، سنار (4) حالات الجزيرة (3)،حالات الشمالية (2)،حالتين النيل الأبيض (حالة واحدة) وبحسب التقرير، فإن معدل الإصابات تراكمياً منذ بداية الوباء بلغ في ولاية الخرطوم (740) حالة،

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الجزيرة (33)،القضارف (16)،نهر النيل (5)،غرب كردفان (4)، سنار (14)، وشمال كردفان (23)،شرق دارفور (حالتين)، جنوب دارفور (5)، شمال دارفور (3)، الشمالية (3)، النيل الأبيض (حالتين)،وحالة واحدة لولايتي (وسط دارفور، البحر الأحمر)،ليصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الآن (14) ولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)