أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم “الأربعاء”، عن تسجيل (74) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالاضافة الى تسجيل (4) وفيات.
وذكر التقرير الوبائي، أن حالات الإصابة ارتفعت إلى (852)، والوفيات إلى (49) بتسجيل (3) وفيات في ولاية الخرطوم من الحالات السابقة، ووفاة واحدة بالولاية الشمالية ضمن الحالات المعلنة اليوم، في حين تماثلت (10) حالات للشفاء بولاية الخرطوم، ليبلغ إجمالي المتعافين (80) حالة.
وأوضح التقرير، أن الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم (60) حالة،
القضارف (4) حالات، سنار (4) حالات الجزيرة (3)،حالات الشمالية (2)،حالتين النيل الأبيض (حالة واحدة) وبحسب التقرير، فإن معدل الإصابات تراكمياً منذ بداية الوباء بلغ في ولاية الخرطوم (740) حالة،
الجزيرة (33)،القضارف (16)،نهر النيل (5)،غرب كردفان (4)، سنار (14)، وشمال كردفان (23)،شرق دارفور (حالتين)، جنوب دارفور (5)، شمال دارفور (3)، الشمالية (3)، النيل الأبيض (حالتين)،وحالة واحدة لولايتي (وسط دارفور، البحر الأحمر)،ليصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الآن (14) ولاية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تسجيل (74) إصابة و (4) وفيات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.