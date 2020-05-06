الطوارئ الصحية بالاتحادية تطمئن على الوضع الصحي بالنيل الازرق

أكد د. بابكر محمد مقبول مدير ادارة الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بالاتحادية ، اطمئنانه على الوضع الصحي بالولاية جاء ذلك عقب استماعه للتقرير الفني الذي استعرضه د. عبد العظيم احمد رزق مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالإنابة اثناء الإجتماع الراتب للجنة الفنية لغرفة الطوارئ اليوم بقاعة التحصين الموسع بالدمازين و بحضور مدير ادارة الطوارئ بالولاية ومدير التأمين الصحي واعضاء اللجان المتخصصة بغرفة الطوارئ وممثلي المنظمات العالمية والوطنية على رأسها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والاعلاميين .

واستعرض د. عبد العظيم، في تقريره الوضع الوضع الوبائي بالولاية منذ اعلان الوباء في السودان والاجراءات الاحترازية التي نفذّتها الوزارة بدءاً بتكوين اللجان المتخصصة والفرعية وتجهيز خطة عمليات الطوارئ والانشطة التي تم تنفيذها لدواعي الإستعداد لمجابهة الجائحة وتجهيز مراكز العزل والحجر الصحي بالولاية وانتهاءاً بالتحديات التي تُعيق التدخلات والتي من أهمها شُح معدات الحماية الشخصية ،وعدم تخصيص وسيلة حركة لنقل عينات فحص حالات الاشتباه. بجانب ذلك قدمت اللجان المتخصصة تقاريرها اليومية عن التدخلات على رأسها لجنة الرصد والتقصي المرضي والتي اكدت التبليغ الصفري بكافة مراكز التبليغ بالولاية كما قدمت لجنة تعزيز الصحة ولجنة الاصحاح البيئي ومكافحة العدوى تقاريرها عن الانشطة الروتينية لمجابهة الجائحة .

Advertisements

الى ذلك طالب د. مهتدي من ادارة الطوارئ بالاتحادية ، باستثمار استقرار الوضع الوبائي بالنيل الأزرق في تقوية الاستعداد للاستجابة السريعة متطرقا للإهتمام بالحجر الصحي ومراقبة الحدود باعتبارها الاكثر أهمية في الاستجابة من جانبه قدم المقبول بعض الملاحظات التي تسهم في تحسين الاداء واوصى بتحري الدقة في تحديد احتياجات المؤسسات الصحية الفعلية ليتم توفيرها مطالبا باشراك المتطوعين بالمنظمات خصوصا الهلال الاحمر السوداني بانشطة تعزيز الصحة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)