“الراجحي” تسير قافلة مساعدات طبية وغذائية ضخمة لنهر النيل والشمالية

التاريخ: 06-مايو-2020
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أرسلت مجموعة شركات واستثمارات “الراجحي”، قافلة مساعدات طبية وغذائية لولايتي الشمالية ونهر النيل ضمن برامج المسؤولية المجتمعية.
وانطلقت القافلة عقب تدشينها بمقر السفارة تحت رعاية سعادة السفير السعودي علي بن حسن حعفر، وهي تحتوي على مساعدات طبية، تشمل 1،385 جهاز تنفس صغير بالمناصفة بين الولايتين، وجهازا تنفس كبير واحد لكل ولاية و 20 جهاز مقياس حرارة عن بعد 10 لكل ولاية، بالإضافة إلى 2،100 مقياس حرارة (تحت اللسان) و40 ألف معقم، و40 ألف كمامة و40 ألف غفاز (جونتات).
و 10 آلاف كفر شوز للكوادر الطبية و 10 آلاف غطاء رأس للكوادر الطبية و820 لبسة واقية للكوادر الطبية.فضلا عن 300 طن قمح للولاية الشمالية و 300 طن قمح لولاية نهر النيل.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين بحسب صحيفة السوداني أن قافلة شركة الراجحي هي نموذج لبرامج المسؤولية المجتمعية للشركات السعودية المستثمرة في جمهورية السودان.
وحيا جهود مجلس السيادة والحكومة وواليي الشمالية ونهر النيل في تذليل المشاريع الاستثمارات السعودية، وقال إنها تلقى كل التقدير.
وأكد حرص المملكة على تعزيز الاستثمارات في السودان وفق التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بتشجيع الاستثمارات في السودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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