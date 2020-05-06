عاجل.. تعرف على موعد الرحلة الجديدة لإعادة المصريين العالقين بالسودان

الأربعاء 6 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال السفير المصري في السودان، إن طائرة ثالثة تابعة لشركة "إير كايرو" ستنظم رحلة يوم الأربعاء المقبل لإعادة المواطنين المصريين العالقين والمواطنين الذين هم ضمن فئات النقل من السودان، والذين سجلوا أسماءهم في السفارة.



وأضاف السفير حسام عيسى، أن السفارة المصرية تهيب بالمواطنين الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن سرعة الحجز على تلك الطائرة لدى شركة "إير كايرو"، في العنوان المعلن عنه من قبل السفارة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار عيسى، إلى أن هذه هي الرحلة الثالثة من أجل استيعاب كافة أعداد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى أرض الوطن، من العالقين في السودان، وذلك بعد أن أقلعت الرحلة الأولى أمس من مطار الخرطوم، وتم شغل كافة مقاعدها، وكذلك الإقبال الشديد على الرحلة الثانية المقرر أن تقلع بعد غد.