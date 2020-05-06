لقد تشابه علينا البقر.. بقلم خالد سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# من المحزن حقا ان نصل الى ما وصلناه الان … فالضباب يملا المكان

ولم نعد نستبين الحقائق والأشياء … تشابه علينا البقر … بقر الإنقاذ وبقر ما بعد الخلاص …..

# هذه العداله ( السلحفاىىه ) ظلم وخيانه لدماء بذلها ابطال فى ميعه الصبا وريعان الشباب ….

# هل لا زالت ( القضائية ) تعج بقضاة

الدولة ( الأموية ) ؟؟؟ وما الفرق بين

( النائم العام ) فى سابق الزمان والنائب العام الذى عقدنا عليه امال الخلاص والقصاص ؟؟؟؟؟

# انتهت محاكمه الشهيد الأستاذ ( احمد الخير ) وصدرت فيها الأحكام التى يعلمها كافه الناس فلم تاخر التنفيذ ؟؟؟؟ وهل استىناف الحكم يحتاج سنينا عددا ؟؟؟؟ وهل استأنف

هذا الحكم فى محكمة ( لاهاي ) ام استأنف لمحكمة تقع فى قلب الخرطوم ؟؟؟؟

# اضحك بشدة كلما اتذكر ان الأستاذ

( بابكر سلك ) كتب يوما يبشرنا ( ب جرجير ) ادم سوداكال …. يا لبخت المريخ فقد اشترى ( ادما ) للمريخ

التوغولو ( كوكو ) والغاني (مايكل ) والنيجيرى ( رحماني ) ….وأخيرا تجلى الرجل فسجل للمريخ اللاعب ( ريشموند )……..ياللجرجير يا أبو السلوك ………

# كنا نحسب ان سوداكال سيغرق المريخ ( جرجيرا ) ….يا لهف فلبى فالرجل لم يملأ للمريخ ( طبقا )….

# اتساءل وببراءة شديدة …اذا كانت ( كورونا) قد ظهرت فى ( يوهان) الصينية منذ منتصف فبراير وحصدت وقتها الملايين لما لم تتحسب امريكا للخطر القادم لها من الصين ؟؟؟ هل لم يكن بمقدورها حظر الطيران بين البلدين

كما فعلت صغار الدول كسنغافورة وتايلاند ؟؟؟؟ هل لم يدر بخلد الأمريكان

ان الخطر سينتاشهم ؟؟؟؟ علامات استفهام كثيرة لا يعرف إجاباتها الا هذا

الرجل الأخرق (دونالد ترمب )….