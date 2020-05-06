الالمان فتحوا الباب!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*الالمان فتحوا الباب!

*اتخذوا القرار الاكثر جراءة!

*والذي ربما تنتظره معظم دول العالم واتحاداته لتسير في ذات الطريق!

*المانيا من اكثر الدول الي جانب اسبانيا وايطاليا وامريكا تاثرا بجائحة كورونا حيث اشارت التقارير الالمانية والعالمية الي ان الوباء حصد عشرات الالوف من اوراح الالمان خلال الاشهر الثلاثة الماضية وصحيح ان هناك حالة من الانفراج حسب التقارير التي استندت عليها لجنة المحترفين التي تدير النشاط الرياضي لكرة القدم في الدولة العظمي ولكن الجميع ظل متوجسا ومتخوفا في الدول الاخرى وتضاربت الاراء والتصريحات ووجهات النظر بين دولة واخرى واتحاد واخر وبعض تلك لدول اعلنت عبر قنوات الدولة الرسمية عن اغلاق الموسم وقفل بابه الي غير رجعة في انتظار ما تسفر عنه الاشهر الثلاثة القادمة قبل انطلاقة الموسم الجديد في شهري يوليو واغسطس القادمسن وان سمحت بعض الدول بتدريبات مغلقة لفرقها في انتظار القرار الصائب!

*المانيا اتخذت قرارا صريحا ورد في الوكالة الرسمية وجاء نصه كما يلي..( كشفت وكالة أنباء رويترز عن توصل رابطة الدوري الالماني إلى اتفاق مع الحكومة لاستئناف البوندزليجا منتصف مايو الجارى، بعدما توقفت المسابقة فى الثامن من مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا، وقالت الوكالة إن مسئولى الرابطة سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو مع المستشارة أنجيلا ميركل لمناقشة تفاصيل عودة النشاط وسط قيود صارمة أبرزها غياب الجماهير عن الملاعب.

يأتى هذا الاتفاق على هامش مواصلة ألمانيا طريق العودة إلى الوضع الطبيعى بإعادة فتح المتاحف ومحلات تصفيف الشعر والكنائس واستئناف مزيد من مصانع السيارات لعملها مرة أخرى.

كانت ألمانيا أكثر نجاحًا من الدول الأوروبية الكبيرة الأخرى فى إبطاء انتشار الفيروس، وتشير التقديرات إلى أن كل مائة حامل للفيروس يصيب الآن حوالي سبعين آخرين فقط في المتوسط هناك.

وعادت الأندية الألمانية إلى التدريب منذ الشهر الماضى مع قيود قبل العودة المخطط لها للتدريب الكامل ثم استئناف الدورى هذا الشهر، بعدما توقف مؤقتًا منذ مارس، مع بقاء تسع جولات للعب لمعظم الأندية.

ويمكن أن تبدو مظاهر استئناف المسابقة غريبة حيث يواجه اللاعبون إمكانية اللعب بالأقنعة ويطلب منهم عدم لمس بعضهم البعض فى أى وقت طوال المباراة وعدم الاحتفال الجماعى عند تسجيل الأهداف فضلا عن اللعب خلف الأبواب المغلقة.

*خطوة جبارة وشجاعة اتخذتها الوكالة الالمانية بعودة النشاط الرياضي في البلاد تمشيا مع الانفراج الجزئي بعودة الحياة تدريجيا الي طبيعتها بعد نحو ثلاث اشهر من توقف الحركة في الدولة العظمي ومؤكد ان القرار اتخذ بعد دراسة مستفيضة ومتانية للوضع الصحي بالبلاد ويبدو ان الالمان توصلوا الي قناعات بضرورة عودة النشاط الرياضي من جديد كبداية لعودة الحياة لطبيعتها واتخاذ التدابير اللازمة اثناء فترة العودة الاولية بعدم انتشاره بين اللاعبين حيث تشير الدلائل انه ربما يرتدي اللاعبون كمامات وقناعات مع عدم التلامس وعدم الاحتفال بالشكل الجماعي عند احراز الاهداف مع خوض المباريات خلف الابواب الموصدة ومنع التواجد داخل الاستاد سوى للاعلام والمختصين والوحدة الطبية مع تقييم التجربة خلال الاسابيع الثلاثة الاولى ومن ثم اتخاذ القرارات التي تناسب المرحلة!

*القرار الالماني بعودة النشاط احدث هزة حقيقية في الشارع الاوربي حيث تنتظر العديد من الاتحادات مثل هكذا قرار للسير في ذات الطريق خصوصا وان كرة القدم تعتبر واحدة من اهم موارد تلك الدول ولها تاثير ملحوظ في حركة الاقتصاد والميزانيات السنوية لها وباتالي فمن المتوقع ان تشهد الايام القليلة القادمة المزيد من القرارات المشابهة لعدد من الدول والدوريات الكبرى علي شاكلة اسبانيا وانجلترا وايطاليا خصوصا وانها لم تمشي علي الدرب الفرنسي الذي اوصد الباب تماما واعلن عبر رئيس الوزراء عن الغاء الموسم الرياضي الفرنسي وتعهد بان تسعى الدولة للمساعدة في تقليل حجم الخسائر المالية المترتبة علي ذلك..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*مؤكد ان القرار الالماني سيكون له ما بعده في طول قارات العالم ولن يتوقف الامر فقط عند الدول الاوربية صاحبة الدوريات الخمسة الكبرى حيث يتوقع ان يكون للقرار حراكا اخر في القارة الافريقية الاقل تاثرا بالجائحة العالمية وايضا في بعض دول اسيا وامريكا اللاتينية!

*ويبقى السؤال هل سيكون السودان من ضمن الدول التي ستتاثر بالقرار الالماني؟!

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!