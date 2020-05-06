النتيجه طلعت ( positive )!!.. بقلم محمد عبدالماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
# الحصة الصباحية /
بعد الحظر المنزلي – قال لاصحابه بعد (17) سنة زواج – اكتشفت اخيرا من هو (راجل البيت) الحقيقي!!.
لم يشفع له (شاربه) الكث – في أن لا يورق (الملوخية) او ان لا يفرك (البامية).
شنبو طلع أي كلام!!.
في واحد من الجماعة الكبار – قال اول مرة اعرف (المسح) حار كدا.
…………….
• زمان وقت كنا نمشي على المعمل لفحص الملاريا – كان الفحيص بقول لينا تعالوا بعد (25) دقيقة عشان اسلمكم (النتيجة).
• تقول عاوزين يسلمنا نتيجة امتحانات الشهادة السودانية!!.
• في الـ (25) دقيقة دي …الواحد فينا كان ما بعرف يعمل شنو؟.
• يدخل ويطلع.
• ويقيف في الباب.
• ما عارف العبقرية وين في (الوقوف في الباب).
• اعلموا شير.
• الواحد فينا كان بيحاول يعمل فيها حريف ويمشي يشرب ليه (شاي) او (قهوة) برة.
• عشان يكسر الوقت.
• مدة الـ (25) دقيقة بتكون اطول من الاجازة بدون مرتب.
• اعلموا شير.
• قدر ما تعاين للساعة تلقى باقى (10) دقائق عشان النتيجة تطلع.
• اسوأ اللحظات.
• اصعبها.
• كانت هي تلك اللحظات التى تنتظرها من اجل استلام نتيجة فحص الملاريا.
• الملاريا كانت مشكلة.
• كانت كارثة.
• والعجب وقت يقولوا ليك الملاريا طارت ليه في الرأس.
• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.
• ما تشتغلوا بي كلامي دا.
• احفروا ليه قبلو.
• وادفنوه.
• النتيحة وقت تؤكد الاصابة بالملاريا – الواحد فينا الاكل يطلع من نفسو.
• ولا تضوق ليه طعم.
• ما عارف ليه وقت تطلع (ملاريا) – نفسك بتدخل في (الزبادي) ..تمشي اقرب بقالة ..وتشتري ليك (علبة زبادي) قبل ما تمشي البيت.
• العبقرية وين هنا؟.
• اول ما تصل البيت – تلقى الاسرة كلها واقفة ليك في الباب.
• وقت تقول ليهم طلعت ملاريا – أي واحد يجيك جاري بي (بطانية).
• منتهى العبقرية.
• ما عارف علاقة البطانية بالملاريا شنو؟.
• الواحد لو ما بردان – يشعر بالبرد.
• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).
• واطول ليكم في الموضوع.
• هسع الموضوع بقى اخطر من (الملاريا).
• هسع الموضوع جاب ليه (كورونا)….حمانا الله واياكم.
• اتخيلوا احساس – الشعور بي اعراض كورونا…والدخول في عزل نفسي – الكلام دا طبعا قبل الدخول في الحظر الصحي.
• بتشعر بالعزلة – قبل ما تدخل العزل.
• تخاف على اسرتك.
• امك ..وابوك.
• اخوانك …واخواتك.
• زوجتك ..واولادك.
• عشان كدا بتبعد من المنطقة.
• الكلام دا ممكن تشعر به من مجرد (فتر).
• قد تشعر بهذه الاعراض دون الاصابة بالفيروس.
• وقت تمشي تعمل الفحص للكورونا – كمان دا بيبقى احساس براهو.
• شعور تاني.
• امتحان صعيب.
• الكثير من المصابين ..تابعت صفحاتهم …ونظرت لحالتهم.
• الواحد فيهم بشجاعة متناهية بكتب ليك : النتيجه طلعت ( positive ).
• نتيجة شنو؟.
• نتيجة الكورونا.
• لا حول ولا قوة إلّا بالله.
• الواحد فيهم يقول ليك نتيجة الفحص طلعت (ايجابية).
• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).
• واطول ليكم في الموضوع.
• لمن قالوا لي الفنان ابوعركي البخيت دخل في حظر – قبل ظهور نتيجة الفحص بسبب (المخالطة) – غنيت في نفسي (بخاف).
• قلت عن ابوعركي البخيت (بخاف اسأل عليك الناس) – يقولوا لي النتيجه طلعت ( positive ).
• يا رب لطفك.
• يا رب سترك.
• لمن كمان قالوا لي النتيجه طلعت ( positive )….رجعت وغنيت لي ابوعركي البخيت (واحشني).
• غير اني متأكد ان ابوعركي البخيت وهو في تلك الحالة بغني في (اضحكي).
• ابوعركي زول ثابت ..قوي ..ظل شامخ وثابت لمدة (30) عاما …هل يمكن ان ينكسر الآن.
• ابوعركي البخيت (الكيزان) ما قدروا عليه بكل ملشياتهم .وجبروتهم وظلمهم وقمعهم – ان شاءالله فيروس كورونا ما يقدر عليه.
• بعدين (الايجابية) ما بعيدة عن ابوعركي البخيت.
• ابوعركي البخيت زول (ايجابي) في كل شيء.
• في كل شيء.
• حتى نتيجة فحصه للكورونا طلعت (ايجابية).
• ابوعركي هكذا.
• ابوعركي كدا – لمن لا يعرفوه.
• اكيد ابوعركي البخيت معنوياته في السماء الآن.
• قبل الاصابة بفيروس كورونا – كان ابوعركي البخيت في حالة نفسية سيئة جدا بسبب اصابة ابنته سماهر بالفيروس.
• ابوعركي كان في حالة صعبة.
• وحالته كانت سوف تتعقد اكتر عندما تأكد اصابة ابنه (يزن).
• لهذا كان ذلك (المكروه) – او ذلك (المرض) و (الابتلاء) برد على ابوعركي البخيت.
• ابوعركي البخيت ما كان بيستحمل يشوف (اولاده) بعد الاصابة بالفيروس.
• كان لا بد للفنان الكبير ابوعركي البخيت ان يشاركهم في هذا الوجع.
• مواقف ابوعركي البخيت كدا.
• ما عاوز ادعوا من خلال هذه الكلمات الى مشاركة الاباء والامهات لابنهائهم في المرض.
• لكن عاوز اقول (الاقدار) رتبت هذه الوضعية للفنان ابوعركي البخيت ولاسرته الصغيرة.
• نسأل الله الصحة والعافية والشفاء العاجل للفنان ابوعركي البخيت ولكل اسرته.
• شخص اخر تأثرت كثيرا لاصابته بالفيروس – وهو زول راقي وجميل ..ومهموم بالغير.
• الاعلامي محمد عثمان …زول فضّل ان يشارك مرضاه الذين ينقل اخبارهم (مرضهم).
• محمد عثمان ادي فريضة العمل الاعلامي بنكران كبير.
• دفع ثمن ملاحقاته للاخبار وللمرضي.
• وكذلك الحال بالنسبة للمذيعة والاعلامية سوزان سليمان – التى اصيبت بالفيروس بسبب (جرأتها) الزايدة.
• سوزان سليمان كانت تفتح عبر منصاتها البرامجية في التلفزيون ملفات حساسة وغامضة.
• ها هي سوزان سليمان بسبب جرأتها الزايدة تتعرض للاصابة بالفيروس المستجد.
• شخص اخر – تألمنا لاصابته بالفيروس – وهو مثال للصحافي الهادي والمهني والمتلزم.
• اخونا الاكبر صلاح الحويج – هو الاخر تعرض للاصابة بالفيروس – لتثبت لنا (كورونا) انها تختار من الناس افضلهم.
• ومن الاعلاميين ايضا اصاب فيروس كورونا الزميل مصعب محمد شريف واصيبت التلفزيونية مي علي بالخارج.
• كل هذه الاسماء – اسماء فاضلة …وجميلة …اختارها فيروس كورونا بعناية فائقة.
• نسأل الله لهم السلامة والشفاء العاجل.
• وربنا يحفظ البلاد والعباد ويرفع العباء.
• الاخ هيثم كابو ايضا في هذه الايام في حالة نفسية سيئة بسبب اصابة شقيقه مختار في السعودية.
• ومختار كل الذين تعاملوا معه – اكدوا اصالته وجماله …ومواقفه الجميلة مع اهله واصحابه وكل السودانيين في السعودية.
• قرأت بوستات كثيرة تتحدث عن مختار من شخصيات كبيرة مثل الاخ الدكتور مزمل ابوالقاسم والاخ ضياء الدين بلال وحسن بشير وعطاف – كل هؤلاء الشخصيات يعرفون فضل مختار ومعدنه النفيس.
• نسأل الله الشفاء العاجل لمختار …وكما قال هيثم كابو فعلا (سمحة القدلة في مختار).
• من بعد نتمنى لكل المصابين – الشفاء ..ليس في السودان فقط – بل في كل دول العالم.
• اللهم ارفع عن الارض هذا البلاء.
• ببركات هذا الشهر الفضيل وبخيراته ..ارفع عنّا هذا البلاء ..واحفظ السودان واهله ..بالداخل والخارج.
• ……………
متاريس
• الواحد قدر ما يقول يتكلم ليكم عن الكورة – في هذه الايام ما بقدر يكتب فيها.
• الكورونا ما خلت لينا شيء نكتب فيها.
• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.
• ما تشتغلوا بي كلامي دا.
• احفروا ليه قبلو.
• وادفنوه.
• ناس (اغاني واغاني) شكلهم لغاية الآن ما سمعوا بي (كورونا).
• ………….
• الصبة الاخيرة / صالات الافراح في ولاية الخرطوم مفروض يتم تحويلها الى مقار عزل …بدل ما تقعد كدا – دون الاستفادة منها – خاصة اذا ارتفع عدد المصابين بالفيروس لا قدر الله.
كانت هذه تفاصيل خبر النتيجه طلعت ( positive )!!.. بقلم محمد عبدالماجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.