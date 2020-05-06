النتيجه طلعت ( positive )!!.. بقلم محمد عبدالماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# الحصة الصباحية /

بعد الحظر المنزلي – قال لاصحابه بعد (17) سنة زواج – اكتشفت اخيرا من هو (راجل البيت) الحقيقي!!.

لم يشفع له (شاربه) الكث – في أن لا يورق (الملوخية) او ان لا يفرك (البامية).

شنبو طلع أي كلام!!.

في واحد من الجماعة الكبار – قال اول مرة اعرف (المسح) حار كدا.

…………….

• زمان وقت كنا نمشي على المعمل لفحص الملاريا – كان الفحيص بقول لينا تعالوا بعد (25) دقيقة عشان اسلمكم (النتيجة).

• تقول عاوزين يسلمنا نتيجة امتحانات الشهادة السودانية!!.

• في الـ (25) دقيقة دي …الواحد فينا كان ما بعرف يعمل شنو؟.

• يدخل ويطلع.

• ويقيف في الباب.

• ما عارف العبقرية وين في (الوقوف في الباب).

• اعلموا شير.

• الواحد فينا كان بيحاول يعمل فيها حريف ويمشي يشرب ليه (شاي) او (قهوة) برة.

• عشان يكسر الوقت.

• مدة الـ (25) دقيقة بتكون اطول من الاجازة بدون مرتب.

• اعلموا شير.

• قدر ما تعاين للساعة تلقى باقى (10) دقائق عشان النتيجة تطلع.

• اسوأ اللحظات.

• اصعبها.

• كانت هي تلك اللحظات التى تنتظرها من اجل استلام نتيجة فحص الملاريا.

• الملاريا كانت مشكلة.

• كانت كارثة.

• والعجب وقت يقولوا ليك الملاريا طارت ليه في الرأس.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• النتيحة وقت تؤكد الاصابة بالملاريا – الواحد فينا الاكل يطلع من نفسو.

• ولا تضوق ليه طعم.

• ما عارف ليه وقت تطلع (ملاريا) – نفسك بتدخل في (الزبادي) ..تمشي اقرب بقالة ..وتشتري ليك (علبة زبادي) قبل ما تمشي البيت.

• العبقرية وين هنا؟.

• اول ما تصل البيت – تلقى الاسرة كلها واقفة ليك في الباب.

• وقت تقول ليهم طلعت ملاريا – أي واحد يجيك جاري بي (بطانية).

• منتهى العبقرية.

• ما عارف علاقة البطانية بالملاريا شنو؟.

• الواحد لو ما بردان – يشعر بالبرد.

• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).

• واطول ليكم في الموضوع.

• هسع الموضوع بقى اخطر من (الملاريا).

• هسع الموضوع جاب ليه (كورونا)….حمانا الله واياكم.

• اتخيلوا احساس – الشعور بي اعراض كورونا…والدخول في عزل نفسي – الكلام دا طبعا قبل الدخول في الحظر الصحي.

• بتشعر بالعزلة – قبل ما تدخل العزل.

• تخاف على اسرتك.

• امك ..وابوك.

• اخوانك …واخواتك.

• زوجتك ..واولادك.

• عشان كدا بتبعد من المنطقة.

• الكلام دا ممكن تشعر به من مجرد (فتر).

• قد تشعر بهذه الاعراض دون الاصابة بالفيروس.

• وقت تمشي تعمل الفحص للكورونا – كمان دا بيبقى احساس براهو.

• شعور تاني.

• امتحان صعيب.

• الكثير من المصابين ..تابعت صفحاتهم …ونظرت لحالتهم.

• الواحد فيهم بشجاعة متناهية بكتب ليك : النتيجه طلعت ( positive ).

• نتيجة شنو؟.

• نتيجة الكورونا.

• لا حول ولا قوة إلّا بالله.

• الواحد فيهم يقول ليك نتيجة الفحص طلعت (ايجابية).

• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).

• واطول ليكم في الموضوع.

• لمن قالوا لي الفنان ابوعركي البخيت دخل في حظر – قبل ظهور نتيجة الفحص بسبب (المخالطة) – غنيت في نفسي (بخاف).

• قلت عن ابوعركي البخيت (بخاف اسأل عليك الناس) – يقولوا لي النتيجه طلعت ( positive ).

• يا رب لطفك.

• يا رب سترك.

• لمن كمان قالوا لي النتيجه طلعت ( positive )….رجعت وغنيت لي ابوعركي البخيت (واحشني).

• غير اني متأكد ان ابوعركي البخيت وهو في تلك الحالة بغني في (اضحكي).

• ابوعركي زول ثابت ..قوي ..ظل شامخ وثابت لمدة (30) عاما …هل يمكن ان ينكسر الآن.

• ابوعركي البخيت (الكيزان) ما قدروا عليه بكل ملشياتهم .وجبروتهم وظلمهم وقمعهم – ان شاءالله فيروس كورونا ما يقدر عليه.

• بعدين (الايجابية) ما بعيدة عن ابوعركي البخيت.

• ابوعركي البخيت زول (ايجابي) في كل شيء.

• في كل شيء.

• حتى نتيجة فحصه للكورونا طلعت (ايجابية).

• ابوعركي هكذا.

• ابوعركي كدا – لمن لا يعرفوه.

• اكيد ابوعركي البخيت معنوياته في السماء الآن.

• قبل الاصابة بفيروس كورونا – كان ابوعركي البخيت في حالة نفسية سيئة جدا بسبب اصابة ابنته سماهر بالفيروس.

• ابوعركي كان في حالة صعبة.

• وحالته كانت سوف تتعقد اكتر عندما تأكد اصابة ابنه (يزن).

• لهذا كان ذلك (المكروه) – او ذلك (المرض) و (الابتلاء) برد على ابوعركي البخيت.

• ابوعركي البخيت ما كان بيستحمل يشوف (اولاده) بعد الاصابة بالفيروس.

• كان لا بد للفنان الكبير ابوعركي البخيت ان يشاركهم في هذا الوجع.

• مواقف ابوعركي البخيت كدا.

• ما عاوز ادعوا من خلال هذه الكلمات الى مشاركة الاباء والامهات لابنهائهم في المرض.

• لكن عاوز اقول (الاقدار) رتبت هذه الوضعية للفنان ابوعركي البخيت ولاسرته الصغيرة.

• نسأل الله الصحة والعافية والشفاء العاجل للفنان ابوعركي البخيت ولكل اسرته.

• شخص اخر تأثرت كثيرا لاصابته بالفيروس – وهو زول راقي وجميل ..ومهموم بالغير.

• الاعلامي محمد عثمان …زول فضّل ان يشارك مرضاه الذين ينقل اخبارهم (مرضهم).

• محمد عثمان ادي فريضة العمل الاعلامي بنكران كبير.

• دفع ثمن ملاحقاته للاخبار وللمرضي.

• وكذلك الحال بالنسبة للمذيعة والاعلامية سوزان سليمان – التى اصيبت بالفيروس بسبب (جرأتها) الزايدة.

• سوزان سليمان كانت تفتح عبر منصاتها البرامجية في التلفزيون ملفات حساسة وغامضة.

• ها هي سوزان سليمان بسبب جرأتها الزايدة تتعرض للاصابة بالفيروس المستجد.

• شخص اخر – تألمنا لاصابته بالفيروس – وهو مثال للصحافي الهادي والمهني والمتلزم.

• اخونا الاكبر صلاح الحويج – هو الاخر تعرض للاصابة بالفيروس – لتثبت لنا (كورونا) انها تختار من الناس افضلهم.

• ومن الاعلاميين ايضا اصاب فيروس كورونا الزميل مصعب محمد شريف واصيبت التلفزيونية مي علي بالخارج.

• كل هذه الاسماء – اسماء فاضلة …وجميلة …اختارها فيروس كورونا بعناية فائقة.

• نسأل الله لهم السلامة والشفاء العاجل.

• وربنا يحفظ البلاد والعباد ويرفع العباء.

• الاخ هيثم كابو ايضا في هذه الايام في حالة نفسية سيئة بسبب اصابة شقيقه مختار في السعودية.

• ومختار كل الذين تعاملوا معه – اكدوا اصالته وجماله …ومواقفه الجميلة مع اهله واصحابه وكل السودانيين في السعودية.

• قرأت بوستات كثيرة تتحدث عن مختار من شخصيات كبيرة مثل الاخ الدكتور مزمل ابوالقاسم والاخ ضياء الدين بلال وحسن بشير وعطاف – كل هؤلاء الشخصيات يعرفون فضل مختار ومعدنه النفيس.

• نسأل الله الشفاء العاجل لمختار …وكما قال هيثم كابو فعلا (سمحة القدلة في مختار).

• من بعد نتمنى لكل المصابين – الشفاء ..ليس في السودان فقط – بل في كل دول العالم.

• اللهم ارفع عن الارض هذا البلاء.

• ببركات هذا الشهر الفضيل وبخيراته ..ارفع عنّا هذا البلاء ..واحفظ السودان واهله ..بالداخل والخارج.

• ……………

متاريس

• الواحد قدر ما يقول يتكلم ليكم عن الكورة – في هذه الايام ما بقدر يكتب فيها.

• الكورونا ما خلت لينا شيء نكتب فيها.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• ناس (اغاني واغاني) شكلهم لغاية الآن ما سمعوا بي (كورونا).

• ………….

• الصبة الاخيرة / صالات الافراح في ولاية الخرطوم مفروض يتم تحويلها الى مقار عزل …بدل ما تقعد كدا – دون الاستفادة منها – خاصة اذا ارتفع عدد المصابين بالفيروس لا قدر الله.