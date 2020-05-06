فضحتونا مع الاجانب !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المعد البدني بنادي المريخ الالماني توماس موير (جابها من الاخر ) وزاد من فضايح مجلس سوداكال التي لاتعد ولاتحصي وقال – حسب موقع سبورتاق – ان الجهاز الفني بالنادي يعيش اوضاعا صادمة ولاتتوفر لهم ادني مقومات الحياة الكريمة في مقر اقامتهم !

وقال لايوجد طعام ولاغاز للطبخ وفي مرة اضطررنا للاستدانة من صديق مبلغ ٣٠٠ جنيه لشراء كهربا والادارة لاترد علي اتصالاتنا ولا علي رسائلنا

وتساءل المعد الالماني : لماذا يفعلون بنا ذلك ؟ انا مصدوم لم اتعرض لمثل هذه المعاملة في جميع الدول التي عملت بها واستعد الان للمغادرة الي تونس عبر مصر !!

حقيقة لم نعد نستغرب مثل هذه المعاملة مع اعضاء الجهاز الفني بنادي المريخ فذلك هو سلوك مجلس الفشل المريخي في عهد سوداكال ،، فهنالك اكثر من محترف اجنبي يقاضون النادي الان امام الفيفا بسبب هذا السلوك غير الرياضي الذي لايلجأ اليه الا جاهل بأبسط قواعد العمل الاداري الرياضي !

المصيبة ان من يصرخ بالشكوي هذه المرة هو ضمن الجهاز الفني الذي لم ينقضي علي تعاقده مع النادي سوي بضعة اشهر فقط وتحت قيادة المدرب التونسي المسلمي الذي بادر من تلقاء نفسه قبل فترة قصيرة جدا بخصم ٥٠٪؜ من راتبه تقديرا للظروف التي يمر بها المريخ والسودان عموما من انتشار وباء كورونا الذي تسبب في تعليق النشاط الرياضي ،، ومع كل التقدير لهذه الخطوة الطيبة يرد عليه مجلس الفشل المريخي بهذا السلوك القبيح الذي لايشبه المريخ ولاتاريخه القائم علي احترام وتقدير جهود العاملين معه !

المعد الالماني حسب ماجاء علي لسانه لم يكن يطلب معاملة خاصة او شيئا فوق طاقة المجلس انما كان ينتظر فقط من المجلس او ايا من اعضائه الرد علي اتصالاته ورسائله للوقوف علي الظروف التي تحيط بهم كأجانب وغرباء في البلد وهذا حقهم الطبيعي من كفيلهم المسؤول عنهم !

مايدعو للحسرة والاسف هو حديث الصادق مادبو مساعد سوداكال محاولا التغطية علي الفضيحة وتبرير خطأ مجلسه بأنهم قد سلموا الجهاز الفني جزء من رواتبهم مع دخول شهر رمضان !!! وماذا عن الفترة التي سبقت رمضان ؟ كيف يحصلون علي المال لشراء الطعام وحاجياتهم الشخصية ؟ ومن اين لهم شراء الكهرباء لاضاءة الشقة التي قلت ان ايجارها الف دولار في الشهر ؟

ياخ اسكت فضحتونا مع الاجانب !