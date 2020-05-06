دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** قناة المريخ المتخلفة اصلا والغير مواكبة والتي لم تبدأ البث الرسمي وشغالة بث تجريبي لأكثر من عامين ..قناة المريخ تقوم بعرض صور لكل رؤساء المريخ العمالقة عوض أبوزيد وبشير حسن بشير وحسن ابوالعائلة وعبدالرحمن شاخور ومهدي الفكي ومحمد الياس و عبدالحميد

الضو حجوج وجمال الوالي وغيرهم وللأسف معهم آدم سوداكال والذي لم تعترف به اي جهة كرئيس حتي الان ..

** يا سلام علي قناة الهلال التي استطاعت وفي فترة وجيزة أن تجبر الآلاف علي الجلوس أمامها لمتابعة برامجها الخفيفة الشيقه وهي الأولي في رمضان حاليا ..والتحية للمدير العام الزميلة فاطمة الصادق ولكل العاملين فيها

** قناة الملاعب تقدم وفي كل يوم برنامج بعنوان ( وسط الدايرة ) والأسم مسروق من اغنية محمد وردي وسط الدائرة التي كتبها اسحق الحلنقي ( وسط الدايرة يا اجمل نايرة )

وللأسف يقوم بتقديمه هلالابي متعصب يستفز المريخ ويسخر منه ويقلل من شأنه هو الاخ الزميل محمد الطيب الأمين وقد شاهدت حلقة من البرنامج قبل يومين استضاف فيها لاعب المريخ احمد آدم وكابتن الليبي لاعب الخرطوم الوطني وهنا أظهر الزميل محمد تعصبه الشديد للهلال من خلال أسئلته وعندما أجاب الليبي علي سؤال بأن امنيته في الدنيا ارتداء شعار المريخ قال له ليه ما تمشي الهلال النادي الكبير وقال لأحمد آدم ان شاء الله تعود لمكانك الطبيعي قريبا وطبعا يقصد الهلال وبخلاف احمد آدم وخليفة هنالك مواقف كثيرة تجعلنا نطالب بابعاد الاخ محمد الطيب من تقديم هذا البرنامج لمصلحة القناة يا أخ وصديقي هيثم هاشم المشرف علي البرنامج والبحث عن شخص محايد لا يعرف الهلال ولا المريخ واستمرار البرنامج بهذا الشكل سيفقدك جماهير المريخ ..مع احترامي وتقديري للاخ محمد الطيب وهو شاب طموح ونشط ومجتهد بس متعصب شديد للهلال ويتناسي أن هنالك نادي آخر عملاق اسمه الزعيم يطلق عليه صاحب الكاسات المحمولة جوا .. يدين له بالولاء والحب أكثر من ٣٠ مليون سوداني

** الصادق مادبو عضو مجلس الفشل المريخي حمل المجلس الوفاقي الذي قاده الأستاذ محمد الشيخ مدني مسئولية الشكاوي المرفوعة لعدد من المحترفين الاجانب للاتحاد الدولي وطبعا ده اتهام باطل وكان الأجدر بالسيد مادبو أن يبحث عن حل مع كوكو وسوماتأ ونلسون زارقيلا و ماركوس حتي لا يهبط المريخ للدرجة الأولي أو يحرم من التسجيلات القادمة

** الألماني توماس مدرب اللياقة في المريخ فضح مجلس الفشل فضيحة وأكد أن المجلس قاعد ساكت وأنهم كجهاز فني ما لاقين اكل وما لاقين كهرباء ولا أحد يرد علي مكألماتهم من أعضاء المجلس وقال توماس أنه وطيلة مسيرته لم يتعرض لما تعرض له في المريخ من مهانه وبهدلة

** جماهير المريخ تطالب برحيل سوداكال وجماعته فورا

** الاخ ابو اواب يريد أن بقدم للمريخ ولكن للأسف مجلس الفشل يقف عقبة في طريقه ومن قبل دعم مسيرة الأحمر بعشرة مليار

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** نسأله تعالي أن يرفع الوباء وتعود الحياة الي طبيعتها ويعود النشاط الكروي وتحتفل جماهير المريخ ببطولة الدوري الممتاز وكأس السودان

** الرحمة والمغفرة لقطب المريخ الكبير عمر حجازي الذي غادر دنيانا الفانية عصر أمس وقد ظل في خدمة الأحمر منذ الستينات

** نكرر أن حسن برقو هو الانسب لخلافة د كمال شداد في رئاسة الاتحاد العام ..

** الذين يروجون الأكاذيب ويتحدثون بجهل عن تدخل الأمم المتحدة في السودان واستعماره عليهم الاطلاع علي المقالة الرصينة التي سطرها قلم القانوني الضليع الأستاذ عبد الباسط سبدرات

** حبي ما هديتو وغيرك ما اصطفيتوا

واجمل من عيونك في الكون ما رايتو

** آخر دبوس

** مع ذهاب كورونا باذن الله نرجو أن يذهب مجلس الفشل المريخي ..