ضبط عصابة تنشط في تهريب الأسلحة والذخائر…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من انهاء مغامرات أفراد تشكيل إجرامي لتهريب الأسلحة النارية والزخائر وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين.

وقال اللواء شرطة حقوقي /سامي حامد حريز مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان هذه الإنجازات تاتي ضمن خطط الادارة الراتبة لمنع ومكافحة الجريمة عامة والقضاء علي تهريب وتجارة المخدرات خاصة في مناطق الانتاج والترويج العلني والولايات الحدودية وأن الخطط تستوعب ضبط كل الجرائم ومنعها كواجب اصيل لمنسوبي الشرطة بمختلف الإدارات مبينا أن ادارته بولاية القضارف توفرت لديها معلومات عن نشاط لعدد من الشبكات في تهريب السلاح عبر الحدود مع دول الجوار وتم تحديد عدد4تشكيل إجرامي تنشط في تهريب وتجارة السلاح فتم تحريك فرق ميدانية واتخذت مواقع مختلفة حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم(ع.أ.ع) بمنطقة غبيشة وبحوزته عدد8 بندقية كلاشنكوف وعدد5900طلق ناري طبنجات علي متن عربة بوكس وتمكن التيم الآخر من الايقاع بالمتهم(م.ز.ا) ووضع حد لنشاطه الإجرامي وضبط بحوزته عددواحد مدفع قرنوف وذلك بالقرية3 وأضاف اللواء سامي عن تحرك فريق اخر وقطع الطريق علي المتهم (م.ا.ع) وضبط وبحوزته عدد1بندقية كلاشنكوف وعدد2خزنة فارغة مضيفا واثر كمين بغابة الفيل تمكنت ادارته من انهاء مغامرات تشكيل إجرامي وضبطت عدد3متهمين وبحوزتهم عدد522 طلق قرنوف وعدد 1350طلق كلاشنكوف وعدد35خزنة كلاش فارغة تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتهمين بالقسم الاوسط القضارف تحت المادة 26من قانون الأسلحة والزخيرة .

وأكد اللواء سامي استمرار جهود ادارته في تفكيك الشبكات الإجرامية وشبكات تهريب السموم والمخدرات وضبط كل الأنشطة التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني والأمن السلامة العامة.