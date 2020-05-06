د. نبيل أديب والتسامح الديني في السودان.. بقلم صديق بادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دكتور نبيل أديب المحامي عرف بأنه قانوني ضليع وله مساهمات بالكتابة في الصحف وغيرها من الدوريات في مجال القانون وغيره . ومن يختلفون معه سياسياً قبل المتفقين معه فإنهم يجمعون علي أنه يعمل بتجرد وإخلاص في مجال عمله بلا محاباة وله رأي واضح صريح وهو أن ساحات العدالة هي التي تفصل في قضايا الفساد والمفسدين وان تطبيق القانون بعدالة يعلو ولا يعلي عليه . وان من حق من يشاء بتكليف رسمي أو بغير تكليف أن يبحث ويتابع ويجمع المعلومات والوثائق والمستندات الدامغة ولكنه ليس قاضياً ليصدر أحكامه وليس له صلاحيات وسلطات لتنفيذ أحكام القاضي والتصرف الصحيح هو أن يقدم شكواه وأدلته إذا كان فرداً أو لجنة شاكية للنيابة لتنظر فيها وتشطبها أو تقدمها للقضاء لتأخذ مسارها وفق التسلسل المعروف .. محكمة موضوع ومحكمة استئناف والمحكمة العليا ودائرة المراجعة القانونية برئاسة الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية . ويأمل المواطنون أن تتم الإجراءات وفق ما طالب به دكتور نبيل علي أن تكون ناجزه وسريعة بلا إبطاء وتأخير وسلحفائية .

ودكتور نبيل يمثل نموذجاً ينبغي الوقوف عنده وهو مواطن سوداني مسيحي قبطي مخلص لوطنه وعليه واجباته وله حقوق ليست منة او منحة من احد .. وتمر بالذهن نماذج عديدة لمسيحيين وأقباط سودانيين قدموا لوطنهم خالص جهدهم وخلاصة فكرهم واخلصوا وتركوا بصماتهم في المجالات التي عملوا فيها ومنهم من تبوأ اعلي المناصب في الخدمة المدنية والقطاع الخاص واذكر منهم علي سبيل المثال لا الحصر السيد وديع حبشي الذي تدرج في العمل بوزارة الزراعة وأصبح وكيلاً للوزارة . وكان الأستاذ احمد سليمان المحامي وزيراً لوزارة الزراعة والغابات في حكومتي أكتوبر الأولي والثانية ممثلاً للحزب الشيوعي وبحكم عضويته في مجلس الوزراء أعلن ضرورة تطهير الخدمة المدنية ورد عليه السيد وديع حبشي بأنه كوكيل للوزارة ملزم بتنفيذ لوائح وقوانين الخدمة المدنية تنفيذاً حرفياً ولن يحد عنها قيد انملة ولن يمرر قراراً بابعاد احد لموقفه السياسي اما اذا صدر الامر فوقه من جهة اعلي ولم يمر عليه فانه لن يكون شريكاً فيه ولا يتحمل نتائجه وفيه انتهاك للحقوق وعمل السيد وديع وزيراً للزراعة في عهد مايو وعمل السيد موريس سدرة وزيراً للصحة وكان شقيقه السيد لويس سدرة من ابكار كبار ضباط البوليس وفي مجال الصحافة اذكر صديقنا الصحفي الأديب الأريب الأستاذ نبيل غالي بتهذيبه وأدبه الجم والصحفية المخضرمة آمال مينا والمحرر والناقد الرياضي محمود شمس الدين ومن الشعراء والأدباء الشاعر عزيز التوم والأستاذ عزيز اندراوس والأستاذ تادرس والأستاذ هنري رياض سكلا المحامي والمترجم المعروف الذي قام بترجمة عدد من الكتب من اللغة الانجليزية إلي اللغة العربية واشترك هو والمترجم البارع الجنيد علي عمر في ترجمة عدد من الكتب ومن الأقباط أيضا المذيع الأستاذ سعد رياض الذي كان يقرأ بصوته العذب الرخيم مقتطفات من كتاب جواهر الأدب . وفي الثلاثين عاماً المنصرمة كان الاب فليساوث فرج من نجوم المجتمع السوداني وله وضعه البرتوكولي المميز في كل محفل يحل فيه وكان يخاطب المحتفلين او المؤتمرين في كثير من المناسبات ومن الاقباط الذين خدموا الثقافة الأستاذ اسكندر فهمي صاحب ومدير مكتبة مروي بوكشب وكان الأستاذ جورج مشرقي من وجهاء المجتمع وهو صاحب المقهي الشهير الذي كان يرتاده صفوة المجتمع ومثقفيه ضمن رواده الكثيرين . وكان الاب فيليب عباس غبوش بخفة ظله وطريقته الفكهه الجاذبة يشد المستمعين اليه وكان النوبة من مسلمين ومسيحيين يتعاملون معه باحترام ولي صديق كان يعمل ضابط ادارياً وهو مسلم متدين من جبال النوبة اسمه شيبون كان يتعامل مع الاب فيليب بكل احترام وعندما يتحدث عنه يقول ابونا فيليب لانه في تقديره صاحب قضية عبر عنها بصدق ووضوح وعاش مع عامة مواطنيه كواحد منهم ببساطة متناهية ونزاهة وزهد ومات وليس في عنقه نقطة دم واحدة اراقها في يوم من الايام وكان داعياً سلمياً يبسط ألوية العدالة الاجتماعية . وخلاصة القول إن السودان فيه تسامح ديني ليس له مثيل وان مضابط مداولات اللجنة القومية للدستور في عام 1968- 1969 م لازالت موجودة ومتاحة ومن يقرأها كلها يتأكد له بما يدع مجال للشك ان الدين لم يكن محل خلاف بين المسلمين والمسيحيين ولا بين الشماليين والجنوبيين واجيز الدستور في مرحلة القراءة الاولي ومرحلة القراءة الثانية داخل الجمعية التأسيسية وتبقت اجازته في مرحلة القراءة الثالثة ولكن قيام انقلاب مايو حال دون ذلك وكذلك الحال في عهد التعددية الحزبية الثالثة اذ اجيز الدستور مرحلة القراءة الاولي ومرحلة القراءة الثانية باغلبية ساحقة كاسحة وجري اتفاق مع النواب الجنوبيين داخل الجمعية التاسيسية وتجنباً للحرج وخشية الاصطدام بالاغلبية غاب عن تلك الجلسات ثلاثة او اربعة نواب وتوالت الاحداث بعد ذلك وحالت دون اجازتها في مرحلة القراءة الثالثة … وبعد انفصال الجنوب فان عدد المسلمين في السودان الان اضحي حوالي 98% ينتمون لمشارب مختلفة وهم ليسوا كتلة واحدة صماء بكماء والاسلام ليس حكراً لجبهة او لتنظيم او لحزب او لجماعة او لطائفة او لطريقة صوفية واحدة والجميع مسلمون يتمايزون في انتمائتهم وميولهم وهواياتهم ….. الخ وتجمعهم وحدة العقيدة وهي خط لا يمكن تجاوزه مع تقديرهم الكامل واحترامهم لحقوق الاخرين … وحقوق المواطنة تجمع بين المسلمين والمسيحيين وكل طرف يعترف بحقوق الطرف الاخر ولا يعتدي عليها وللمسيحيين قوانين احوالهم الشخصية وهم ليسوا ملزمين في هذا الجانب بان يكونوا كالمسلمين الذين يفصل في قضايا احوالهم الشخصية وفق الشريعة الاسلامية وكذلك فان الحدود في الشريعة الاسلامية تطبق علي المسلمين ولا تطبق علي غير المسلمين من مسيحيين وغيرهم ولكن فئة صغيرة في المجتمع هي التي تسعي لاثارة الفتن بين الطرفين ظلت تقيم الدنيا ولا تقعدها وان اكثر من 90% من الشعب السوداني لا علاقة لهم بالمحاكم ولم يذهب فرد منهم لمحكمة في حياته شاكياً او متهماً او شاهداً . وقضي هؤلاء الذين يوقدون نيران الفتن زمناً طويلاً في التزلف والتساقط عند الخواجات بدعوى انهم يناضلون لفصل الدين عن الدولة والغاء تطبيق الحدود الاسلامية والخواجات لا يولونهم اهتمامهم وهذه قضية ثانوية بالنسبة لهم يتخذونها مجرد غطاء وذريعة وتركيزهم كله منصب علي موارد السودان وثرواته الضخمة التي لم تستثمر ويسعون لجعلها مخزوناً استراتيجياً لهم في المستقبل مع شغل السودانيين بالقضايا الانصرافية لئلا يستثمروا في هذه الموارد وفي السودان تسامح ديني.