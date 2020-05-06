حاوية خمور جديدة تولع النار وتثير الغبار .. كتمت!!.. بقلم هاجر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الليلة عمودنا بالدارجي والعامية عشان نوقع ليكم الشمار الحار ..شمار من أمو .. مولع نار ومثير للغبار والكتاحة كمان .. وزى ماقال المخلوع ..(يا اخوانا انا حصل كذبت عليكم؟؟) هاكم تفاصيل الشمار والخبر والمغالطنا ومكذبنا بطرفنا الشمار كاااااأاامل يلا هاكم الخبر بين قوسين (اثر معلومات توافرت لدى قوات مباحث السياحة بان هنالك حاوية ٤٠ قدم قادمة من هولندا تحوى بداخلها كميات كبيرة من الخمور العالمية الويسكى والفودكا والبيرة وغيرها من انواع الخمور تلك الحاوية حسب المعلومات تخص فندق معروف بالخرطوم الا ان المفاجأة ان بوليصة الشحن ومستندات الحاوية تشير الى ان الحاوية تخوى بداخلها اثاث يخص السفارة الهولندية بينما الاثاث يمثل ربع الحاوية اما ثلاث ارباعها فهو عبارة عن شحنة خمور ويذكر ان الحاوية تم حجزها بمقر القوة بالسوق الشعبي الخرطوم )انتهى الشمار لحدى هنا تعالوا اديكم الزيت..

طبعا دى ما الحاوية الزمااان ديك دى حاوية تانية انضبطت مابين امس والليلة فى رمضان ده القصة المولعة النار هى انه الحاوية دى موقفة البلد قنا وعاملة ضجة كبيرة وتتخيلوا السفارة الهولندية نطت فوووووق وقالت ماليها علاقة بالحاوية دى وقالت مابتعرف عنها حاجة وقالت ان حصتها من الخمور وصلت الايام الماضية وماعندها اى نية لاستجلاب خمور وشوفوا شغلتكم وين.

اما الشمار الاقوى فهو ان الحاوية دى جاية لصالح فندق شهيييييير بالخرطوم وتحت تحت لو مافى تنسيق بين مدير الفندق ده ومسئول بالسفارة الهولندية ماكان الحاوية دى جات ودخلت وبعدين ياجماعة الانكار فى شنو ؟ وده منو البيقدر يزور ورق وبوليصات شحن تخص سفارة اوروبية عديييل كدة ياراجل .. جنس محن ..

الحاوية اثارت ضجة وكل الجهات قايمة منها ولازالت مغلقة ومختومة بختم بلدها ولازالت مشمعة ولم يتم فتحها حتى الان وهنالك اتجاه لفتحها بواسطة لجنة تضم عدة جهات ، وبكدة تبقى الحاوية مجهولة والجايبها مجهول والبتخصو مجهول والشغلة بقت ماعندها سيد، وكدة كدة فى جهة بتحاول تنفذ أجندة فى الخرطوم، مستغلة انشغال البلد بمحاربة وباء كورونا ، تلك الجهة يبدو لى انها بتجهز فى المشروبات التى ستقدمها قربانا وزلفى للقوات الاممية وبكدة والله اعلم الفندق المقصود ده الظاهر داير يفتح ليكم (بار) بالخرطوم نهار جهار بدون ماياخد الاذن من مجلس الوزراء او السيادى ولا الفندق ده ياربي بيخص واحد من الجماعة اياهم كدى افتونا بالله عشان لو الشغلة بقت فيها رؤوس كبيرة نتضاير ونلملم اطرافنا عاد مابنقدر على مداس الافيال….