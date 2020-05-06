حريق هائل يلتهم 32 منزلاً بقرية كبوسة ريفي شمال أم روابة…

الخليج 365:

شب حريق في قرية كبوسة ريفي شمال أمروابة، خلال الأيام الماضية، “الخميس، الجمعة، السبت، قضى على (32) منزلاً، بجانب المحاصيل والممتلكات، ولم يعرف حتى الآن سبب النيران التي أستمرت لثلاثة أيام – بحسب أهالي المنطقة، الذين قدروا الخسائر بحوالي(8) مليار، ويناشد أهل القرية الجهات الرسمية بالوقوف مع المتضررين الذين أصبحوا في العراء. المادة السابقة صيدلية بمدني تقوم بتسريب هذه الادوية… المقالة القادمة حاوية خمور جديدة تولع النار وتثير الغبار .. كتمت!!.. بقلم هاجر سليمان

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